Marcela Cubillos, una de las voces fuertes de la derecha y actual constituyente por el distrito 11, hizo un profundo análisis del momento que atraviesa su sector político, sobre todo después de lo que ha ocurrido en el país post estallido social.

En entrevista con La Tercera, la militante UDI estableció que “yo creo que la derecha sí tiene que hacer una autocrítica importante y no sólo de cara al estallido, sino desde antes. Y al hablar de las convicciones, lo que pongo en el centro de esa crítica es que la derecha abandonó, hace ya muchos años, la pelea cultural: promover sus ideas y defender por qué esas ideas son justas y hacen que la gente viva mejor o pueda desarrollar mejor su proyecto de vida”.

“Y como abandonó esa pelea, cuando pierde las elecciones dice ‘no, hay que asimilarse a las ideas de izquierda’. Creo que el esquema es al revés: volver a nuestras ideas, pero dar esa pelea en el terreno no sólo de la gestión y la administración, sino también en el cultural”, continuó.

Al hablar justamente de esa debilidad en el plano cultural en el accionar político, Cubillos manifestó que “la centroderecha ha pecado de una falta de reformismo fundamental. Nuestros dos gobiernos debieron ser mucho más reformistas. Creer que lo que defendimos o hicimos en esos dos períodos son las ideas de derecha, también es un simplismo”.

“Nuestro discurso tendría que haber sido, desde el inicio, un Estado eficiente que cumpla, que responda. Y eso implica no sólo modernizar el Estado, de lo cual la derecha habla mucho pero cuando es gobierno no lo implementa. Implica también empoderar al ciudadano frente al Estado, darle recursos para exigir del Estado un buen servicio cuando no se lo da. Ese debiera ser un eje muy nuestro y nunca, cuando gobernamos, fuimos capaces de levantarlo”, añadió.

Además del elemento cultural, la exministra de Educación sostuvo que en la derecha existe una incomodidad en el debate político actual frente a la izquierda. “Creo que la derecha no se ha sacudido nunca de un complejo de inferioridad moral que tiene frente a la izquierda. Porque obviamente hay una izquierda que actúa desde esa superioridad moral, pero también hay una derecha que se deja acomplejar, que vive para que la izquierda le dé un certificado de buena conducta, que vive para que el político o el columnista de izquierda le pongan el talante de dialogante, centrista, moderno”, planteó.

En ese sentido, según Cubillos “el debate de la igualdad empieza a tener más legitimidad que el de la movilidad social. Si te fijas, a nadie de izquierda le preguntan por la movilidad social, pero a todos los de derecha les preguntan por la desigualdad. ¿Por qué las ideas de la izquierda pasan a tener una cierta superioridad ética? Yo creo que, en gran parte, porque la derecha actúa acomplejada frente a esos debates”, complementó.

