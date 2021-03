Sebastián Sichel, precandidato presidencial independiente de Chile Vamos, se mostró a favor de declarar Estado de Sitio en La Araucanía, tras el ataque armado sufrido por un equipo de TVN, liderado por Iván Núñez.

En entrevista con Bienvenidos de Canal 13, Sichel pidió no confundir “la causa mapuche legítima” con “lo que pasó ayer (sábado) y con lo que ha pasado sistemáticamente, que es violencia y terrorismo, y tratar de mezclarlo ya es una sopa que no tiene nada que ver”.

Ante estos episodios, el ex presidente de BancoEstado fue tajante, “¿cómo se ataca esto? Perdón que lo diga como ex profesor de derecho constitucional, con las herramientas que tiene el Estado de derecho, vamos a tener que declarar Estado de Sitio y si la policía no es capaz o Carabineros de ponerle coto, vamos a tener que usar otros instrumentos que el mismo Estado de derecho tiene como las Fuerzas Armadas”.

Sichel indicó que la medida se debe decretar cuanto antes, ya que “darnos más vueltas va a significar que gente muere, que a gente le queman sus casas (…) Al final del día acá esta en juego la vida de las personas, la propiedad, tenemos que tener una medida distinta y otra cosa es el diálogo necesario con el pueblo mapuche”.

