El pasado viernes, 24 de diciembre, la plataforma de streaming Netflix estrenó la película Don’t Look Up, protagonizado con un elenco de primeras figuras. Desde su debut, la cinta se convirtió en lo más visto de la plataforma, y muchos críticos ya han dado sus opiniones al respecto.

Don’t Look Up no deja indiferente a nadie: hay quienes la aman y otros la odian. Una sátira social que conecta inmediato con el espectador, pero que no está respaldada por la crítica.

Algunas reacciones en twitter:

Algunos piden mi opinión sobre #DontLookUp. Aquí va, breve. La sátira es el mejor género para entender la (triste) realidad de sociedades complejas como las nuestras. Todo lo que vemos en esta pandemia está resumido en la película. Todo desastre empieza ignorando a un científico. pic.twitter.com/BnOkok5b3h — JEES ᵖʳᵒⁿᵒᵘⁿᶜᵉᵈ ᵃˢ ʰᵉˡˡ (@JEESxorcismo) December 27, 2021

"Don't Look Up" fue vista más de 3 MILLONES de veces en Estados Unidos en su primer fin de semana. — Es el segundo estreno MÁS GRANDE en la historia de Netflix #DontLookUp pic.twitter.com/6IylofhM6T — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) December 28, 2021

He visto ayer #DontLookUp

Un deja vu de nuestro día a día como investigadores.

Lidiar con políticos ego centristas

Lidiar con verdades incómodas

Lidiar con medios

Sacarte el sucio haciendo informes, publicando, analizando data 24/7 para que al final, hagan todo lo contrario pic.twitter.com/JbFj6KIX2U — Esteban Ortiz (@EstebanOrtizMD) December 28, 2021

'Don't Look Up' (2021) es el colofón final a lo que ha sido, para mi, un gran año de cine. Hablamos de una cinta que utiliza el humor para resaltar la ridiculez de algunas situaciones y actitudes que se viven en la sociedad actual. Lo desgrano en este hilo. 🔽#DontLookUp pic.twitter.com/O99ncxThUo — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) December 28, 2021

#DontLookUp cuenta la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira mediática colosal para alertar a la humanidad sobre un asteroide que va a destruir el planeta. Y adivinen dónde cae el meteorito… https://t.co/EdmJqzx5Oi — The Clinic (@thecliniccl) December 28, 2021

