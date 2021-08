El índice Nasdaq Composite superó hoy los 15.000 puntos por primera vez al romper un récord, en una jornada positiva para la bolsa de Nueva York.

El Nasdaq, basado en las empresas de tecnología, subió un 0,42% y lideró la subida de los principales promedios, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 subían un 0,19%.

Con las ganancias de hoy, tanto el Nasdaq como el S&P 500 se encaminan a cerrar en máximos históricos; de hecho, el Dow se situó unos 222 puntos por debajo de su propio máximo histórico.

El buen humor del mercado se da en base a las ganancias extendidas del petróleo y las empresas de viaje, luego de la aprobación completa de la primera vacuna del covid-19 por parte de la FDA, lo que genera esperanzas de una recuperación económica más rápida.

De este modo, siete de los 11 sectores más relevantes del S&P avanzaban, liderados por energía, industria y consumo masivo, mientras que estaban a la defensiva el sector inmobiliario y el sector de tarifas reguladas luego de varias jornadas en alza.

En particular, Carnival Corp ganaba más del 2,5% mientras que las empresas de casinos MGM Resorts and Wynn Resorts subían 2,5 y 6 por ciento respectivamente.

Por otro lado, la votación en la Cámara de Representantes sobre el paquete de infraestructuras humanas de 3,5 billones de dólares de Biden se retrasó el lunes después de que nueve demócratas moderados se opusieran al plan de la presidenta Nancy Pelosi de votar una medida que haría avanzar el proyecto de ley antes de retomar el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras de 1 billón de dólares.

Pelosi, demócrata de California, afirmó que no sometería a votación el proyecto de ley bipartidista, aprobado por el Senado, hasta que el paquete fuera aprobado por la Cámara. Los demócratas progresistas dicen que sólo apoyarán el proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares si se aprueba el plan de gasto más amplio.

Esto se produce mientras la senadora Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, dijo que no apoyaría el paquete de 3,5 billones de dólares que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, de Nueva York, espera aprobar a través de la reconciliación presupuestaria, que requeriría que los 50 demócratas aprobaran la medida sin un solo voto republicano.

En el panel bursátil, los valores tecnológicos de gran capitalización, como Apple Inc, Microsoft Inc y Amazon Inc, fueron el centro de atención tras impulsar el Nasdaq a un máximo histórico.

En particular, Ford Motor Co. duplicó el objetivo de producción de su camioneta F-150 Lightning debido a la fuerte demanda temprana del vehículo totalmente eléctrico, informó Reuters.

En tanto, Advance Auto Parts Inc. presentó resultados trimestrales mixtos, ya que el aumento de los costos salariales y de entrega afectó a sus resultados; el minorista de autopartes elevó su guía de ventas para el año fiscal actual.

A su vez, los grandes almacenes Nordstrom Inc. y el constructor de viviendas Toll Brothers son algunas de las empresas que tienen previsto presentar sus resultados trimestrales después del cierre del martes.

Por otra parte, las grandes petroleras Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. lucharon al alza mientras los precios del petróleo registraban fuertes ganancias por segundo día consecutivo, con el crudo West Texas Intermediate que subía 1,82 dólares hasta los 67,46 dólares por barril.

Por otro lado, las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como JD.com Inc, Alibaba Group Holding Ltd. y Baidu Inc, subieron después de que Pekín estableciera las condiciones que deben cumplir las empresas que quieran salir a bolsa tanto en su país como en el extranjero.

Estas empresas deben cumplir las leyes y reglamentos nacionales y también garantizar la seguridad de la red nacional, la infraestructura de información crítica y los datos personales.

