La abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se sumó esta mañana al debate sobre la “experiencia” y los cuestionamientos que abrió el candidato del oficialismo Sebastián Sichel, contra el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras señalar que ser presidente “es más que ser dirigente universitario”, y cuestionó sus “experiencias vitales”, como por ejemplo, que su contendor no es padre.

El miércoles, Provoste criticó la discusión, planteando a radio Cooperativa que “estos emplazamientos entre ellos, porque no tienen hijos, porque uno acusa al otro de que no tiene experiencia, que no tiene título. La verdad, me parece a veces que se critica tanto la farandulización de la política y lo que hemos visto estos días es aún peor”, y agregó que el hecho “parece una competencia de virilidad más que de propuestas”.

Sin embargo, esta mañana la ex presidenta del Senado terminó por entrar al debate de la experiencia, al ser consultada por las diferencias de su candidatura presidencial con la de Boric. “Nos separa un hecho que es bien relevante, que es la experiencia, que es conocer el Estado; es saber que las cosas pasen en favor de las grandes mayorías, no es simplemente quedarnos en una declaración”, dijo a radio Biobío.

Agregó que “a nosotros no nos basta con declarar que los recursos que reciben las familias eran insuficientes, nosotros teníamos que ser capaces de trabajar como lo hicimos a través de la agenda de mínimos comunes para que las familias pudieran cuidarse, tener apoyo de parte del Estado con mayor dignidad”.

“Basta mirar la experiencia, yo no pasé de la universidad al Parlamento, he sido gobernadora, por eso en esta cumbre regional, uno lo hace a partir de las experiencias”, sostuvo, en el contexto del encuentro nacional de gobernadores regionales en la región del Biobío.

