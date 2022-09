El martes, en el Palacio de La Moneda se realizó la reunión entre representantes de los partidos de Chile Vamos, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, quienes fueron convocados por el propio Presidente Gabriel Boric, para dialogar sobre la continuidad del proceso constituyente tras el categórico triunfo del Rechazo en el plebiscito.

En ese sentido, este miércoles, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reafirmó un “compromiso total con el itinerario constituyente, cerrar el tema constituyente”, sin embargo, advirtió que es necesario hacer cambios a las reformas propuestas en el programa del Ejecutivo: “En la reforma y particularmente me refiero a la tributaria y pensiones como se concibieron, sin los cambios que se le tienen que hacer, es muy difícil que puedan lograr un consenso”.

En esa línea, puntualizó en conversación con T13 Radio que “nuestro compromiso es que no podemos volver a fracasar en el proceso constituyente, pero si las cosas siguen como están en temas tributarios y pensiones, es bastante factible que esas reformas no salgan adelante”.

Ello porque, según explicó, no contarían con los votos de su coalición: “Las reformas tributaria, previsional, nosotros también le dijimos al Presidente -Boric-, que si se mantienen como están presentadas en el Congreso o en el programa de gobierno, no van a contar definitivamente como están, con los votos al menos de la oposición y eso no da para sacar adelante esas reformas”.

Además, remarcó que “el gobierno siempre tuvo este discurso de que estaban bien asociadas al éxito del proceso constituyente, al éxito del Apruebo (…) yo le digo bueno”, por tanto, aseguró que, a su juicio, “el éxito de las reformas o el fracaso de las mismas está asociado a tener la capacidad de flexibilizar y negociar, porque no vamos a tener una tercera oportunidad en el tema constituyente”.

Así, insistió en que “las reformas tiene que ser repensadas”.

En la misma línea, el presidente de RN, Francisco Chahuán dijo este miércoles desde el Congreso que “el programa de gobierno, tal como está redactado no puede cumplirse porque son minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, y la única manera de avanzar es cediendo, dialogando”.

De todas formas, las tiendas de Chile Vamos reafirmaron su compromiso constituyente, De hecho, la timonel de Evópoli, Luz Poblete, aseguró al salir del encuentro que “hemos ratificado nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución. Más allá de las diferencias, si tenemos algo en común que todos queremos avanzar en una nueva Constitución”.

Uno de los puntos más relevantes que se determinó en la reunión con el Presidente, es que este miércoles a las 15.00 en el Congreso Nacional, se lleve a cabo el primer encuentro transversal para arribar a un acuerdo postplebiscito.

De hecho, en su llegada al Congreso, la recién nombrada ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, quien tendrá el cargo de interlocutora en las conversaciones para una nueva Constitución, se refirió a las reformas y al programa de gobierno, sobre lo cual señaló que “en esto queremos ser claros y categóricos, nosotros tenemos proyectos importantísimos, ¿Para qué? Para la buena vida de los chilenos, para la gran mayoría de los chilenos, no podemos ni queremos abandonar esa agenda”.

Y, remarcó que “los proyectos van a seguir su curso, los proyectos van a tener un diálogo democrático y tienen que cumplir con el estándar de beneficiar la vida de todos los chilenos, no tengo dudas que todos estamos en esa decisión”.

