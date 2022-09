Yolanda Sultana se refirió al categórico triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. Según dio a conocer la mentalista, el resultado de la votación no le resultó extraño: ya sabía lo que iba a suceder.

Eso sí, la reconocida Tía Yoli explicó que “si yo hablaba, después me iban a echar la culpa de muchas cosas, pero yo sabía que ganaba el Rechazo”.

“Yo me tengo miedo, porque esto lo venía hablando; que la nueva constitución estaba mal elaborada. Y no me van a decir que yo me estoy enganchando ahora, esto lo estábamos hablando desde que comenzamos la nueva Constitución. A mí me pareció que estaban haciendo cosas que no iban con el pueblo chileno”, agregó la consejera de Chile en su reciente transmisión de redes sociales.

Luego, Sultana mostró una copia del borrador constitucional elaborado por la CC: “Llegó el libro, que me lo regalaron, lo vi y estaba más chancaca… realmente no le entendí nada. Cuando se hace la nueva Constitución, tiene que hacerse con todos los partidos”.

“Yo voté por el Rechazo y vi que ganaba el Rechazo”, concluyó.

DISCURSO DE BORIC

Más adelante, la Tía Yoli le dedicó una serie de mensajes y consejos al Presidente Gabriel Boric. Antes, le advirtió sobre una carga negativa que tendría La Moneda y que, a su juicio, quedó de manifiesto durante la transmisión del discurso del Mandatario una vez concluido el plebiscito.

“La Moneda está cargada. Mira, Gabriel, hablemos las cosas a calzón quitado. Si eres el Presidente, habla tú, pero el señor de bigote te está enterrando en el cementerio vivito”, dijo, sin especificar a quién se refería.

“Yo te respeto mucho, pero tú no estás mandando en La Moneda. Mañana ponte los pantalones y verás que serás el Presidente porque tienes ideas frescas”, agregó.

Sobre la supuesta energía negativa en Palacio, Yolanda Sultana apuntó al vaso de agua ubicado al costado derecho del Mandatario. “El vaso está lleno de burbujas”, indicó.

/psg