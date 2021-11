Tras haber sesionado por una única vez antes de las elecciones y solo para constituirse, hoy la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado por el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional y el segundo anticipo de rentas vitalicias, comenzó el análisis de su contenido, logrando acuerdo en lo relativo a las pensiones alimenticias y quienes estén acogidos a la Ley Ricarte Soto.

La primera decisión de hoy fue la que permitirá proponerle a ambas Salas del Congreso que el texto se pueda votar por separado, de este modo por ejemplo, se podría dividir el retiro desde las AFPs y por otro lo de las compañías de seguros, considerando que este último punto genera más diferencias, principalmente en el Senado.

Por otro lado, se rechazó la indicación del senador José Durana (UDI) quien buscaba que se pudiera hacer un retiro del 100% de los fondos. Mientras que se aprobó que esta norma no solo pueda aplicarse en la situación de estado de excepción constitucional (como fue con los tres retiros anteriores), sino que para mitigar los efectos sociales “y económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19”, como es la situación actual que ya no está vigente el estado de excepción.

Luego se mantuvo lo estipulado por la Cámara de Diputados de quienes estén acogidos a la Ley Ricarte Soto o sufran una enfermedad considerada catastrófica, puedan retirar de forma voluntaria el total de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual.

“Todo afiliado que mediante certificado emitido por un médico especialista acredite padecer alguna de las patologías de las contempladas en los cuerpos legales antes señalados, de forma voluntaria y excepcional estará autorizado a realizar un retiro de hasta el 100 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 1350 unidades de fomento”, señala la indicación que buscó ser eliminada por el senador Pedro Araya (Ind-PPD), pero que finalmente retiró.

Gran parte del debate se centró en lo relativo a las pensiones de alimentos luego de que el senador Araya propusiera que no se retire más del 10% si es necesario para pagar la totalidad de la deuda, como lo estableció la Cámara, pero finalmente su idea se rechazó y se mantuvo en los términos iniciales (es decir, se podrá sacar más del 10% si es necesario para pagar el total de la deuda). Mientras que se permitió eliminar que dentro de eso se considere “reajustes, multas e intereses”.

Por último, se discutió que el pago del 10% se pueda hacer en dos cuotas, y si bien no alcanzó a votarse, se logró un “pre acuerdo” que contempla que quienes giren menos de 35 UF se les entreguen sus fondos en una sola cuota en un plazo máximo de 15 días.

Mientras que quienes retiren entre 36 ($1.100.000) y 150 UF se les pueda pagar en dos cuotas, una a los 15 días y la siguiente en un máximo de 45 días.

Votos oficialistas

La comisión acordó en tanto volver a sesionar mañana desde las 15:00 horas y buscarán solicitar la autorización al Senado de que se haga hasta total despacho, en paralelo a la Sala que comienza a las 16:00. Sin embargo, si eso no ocurre, la sesión durará solo una hora (aunque por ahora el Senado está convocado a las 15:00 para discutir la nominación de Luis Felipe Céspedes al Banco Central, por lo que podría volver haber inconvenientes para que se reúnan, tal como la semana pasada).

Pero desde ya se advierte un complejo debate, apuntando especialmente a lo relativo a las rentas vitalicias. Y desde la oposición cuestionaron que desde Chile Vamos se esté votando todo en contra, sin importar -según ellos-el contenido de las indicaciones.

El presidente de la comisión, senador Pedro Araya, advirtió que si esta se postura se mantiene en las Salas de la Cámara y el Senado el proyecto podría rechazarse, ya que se requiere que ambas corporaciones aprueben el informe de la mixta para que pueda ser ley. El legislador cuestionó particularmente a sus pares “de la UDI y RN de oponerse a cualquier tipo de acuerdo con el objeto de permitir que el proyecto de cuarto retiro sea ley.

Los temas más sencillos, que probablemente no generaban tanta discusión como era el de las pensiones de alimentos fueron votados en contra por los parlamentarios de Gobierno, eso hace avizorar que el panorama se vuelve sumamente complejo”.

Considerando que para que se apruebe en el Senado se requiere que al menso dos oficialistas aprueben (si es que todos los de oposición apoyaran, incluyendo Carolina Goic que ya rechazó) el parlamentario dijo querer “hacerle un llamado a los parlamentarios de RN y la UID, particularmente a los senadores, de que entiendan la necesidad que tienen muchas familias chilenas”.

Mientras que el senador Rodrigo Galilea (RN) “yo no quiero juzgar las razones por las cuales un parlamentario vota a favor o en contra de una norma. En este proyecto ha ocurrido que se han ido mezclando muchos asuntos, y esta ley no es para resolver todos los problemas de la vida a través de esta ley no creo que se puedan resolver todos los problemas de deudas de pensiones alimenticias, es un tema muy agudo de nuestro país. Tampoco creo que con esta ley se solucionen las pensiones alimenticias, de hecho se van a empeorar. También se hacen mezclas con la Ley Ricarte soto que son enfermedades graves, pero que no son enfermedades terminales y por lo tanto tienen que considerar que esa persona va a sobrevivir y tiene que tener una pensión razonable el día de mañana”.

A su juicio esta “mezcla de temas” produce que “muchas veces hayan votaciones cruzadas entre personas que apoyan el proyecto en general, y que luego rechazan”.

