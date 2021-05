La NASA publicó imágenes de nubes inusuales que “brillan por la noche” en el cráter Gale de Marte, captadas por el róver Curiosity. Se trata de una compilación de un total de 21 fotografías adaptadas para el ojo humano que fueron tomadas por el aparato en marzo pasado para estudiar este tipo de formaciones de la atmósfera del planeta rojo.

Sometimes you just need to stop and watch the clouds roll by… on Mars.

Cloudy days are rare here because the atmosphere is so thin and dry, but I've been keeping my cameras peeled and wanted to share some recent pictures with you. https://t.co/Gtgz9Iu822 (1/4) pic.twitter.com/iJOLmnXMVo

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021