A raíz de la crítica situación sanitaria que vive el país producto de la pandemia, el Ministerio de Salud informó este jueves un endurecimiento de las medidas sanitarias.

Entre ellas, se decidió profundizar las restricciones para el funcionamiento del comercio y aumentar los requisitos para los permisos de desplazamiento de trabajadores. Además, se determinó adelantar el horario del toque de queda: a partir del lunes iniciará a las 21.00 horas y se extenderá hasta las 05.00 horas.

Desde el lunes, se limitarán las actividades consideradas esenciales, eliminado por al menos 15 días algunos giros, tras lo cual se evaluará la continuidad de la medida dependiendo el avance de la pandemia de covid-19.

En ese sentido, se prohibirá la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, la venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros.

Asimismo, se cambió la definición de bienes y servicios esenciales de uso doméstico. “Son aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentren en fase 1 o 2 del plan Paso Paso, y que son imprescindibles para la subsistencia (alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personales), el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble”, dice la nueva normativa.

Es decir, esos serán los bienes que el comercio podrá vender en comunas que se encuentren en cuarentena -lo que regirá toda la semana para zonas en fase 1 y los fines de semana para fase 2- , incluyendo a los supermercados.

“Los supermercados no podrán vender elementos que no sean esenciales. No pueden vender aquello que no sea alimento, medicamento, artículos de aseo o higiene personal, o aquellos indispensables para conservación del hogar”, recalcó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

A su vez, el comercio deberá exigir el permiso de desplazamiento general o Permiso Único Colectivo (PUC) a aquellas personas que deseen ingresar a sus locales.

Los centros comerciales emplazados en zonas en cuarentena no podrán abrir. Las farmacias bancos y supermercados sí podrán operar, “pero todos deberán solicitar permiso de desplazamiento permitir ingreso de clientes”, subrayó Martorell.

Trabajadores esenciales

Por otro lado, el Gobierno limitó y redefinió el concepto de “funcionario esencial” tanto para el sector público como privado. Será solo el trabajador que se desempeñe en labores operativas, logística y productivas que no puedan realizarse telemáticamente y sean imprescindibles, quedando fuera las labores administrativas, contables, financieras, asesoría o consultoría.

“No se puede solicitar Permiso Único Colectivo para estas personas”, enfatizó la subsecretaria.

Las empresas, a partir del lunes, con el fin de que sus trabajadores puedan acceder el PUC, deberán informar el total de sus trabajadores, el número de colaboradores que requiere el permiso y la labor que realizan esos trabajadores.

