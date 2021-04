El ex ministro de Defensa y precandidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se refirió al proyecto del tercer retiro del 10% de la AFP y emplazó al Gobierno para que lidere esta iniciativa.

A través de su cuenta de Twitter, Desbordes abrió un extenso “hilo” para exponer sus peticiones, indicando que, ante la compleja situación económica que vive el país, “el gobierno lidere el proyecto del tercer retiro del 10%. También le solicito que no recurra al Tribunal Constitucional para bloquearlo”.

En este sentido, también pidió al Ejecutivo que se legislen alternativas para “recuperar los fondos retirados como por ejemplo, cotizar voluntariamente un 11% durante un periodo determinado. O reforzar la propuesta de incentivo a posponer la jubilación, reforzando el monto que el Estado aporta en cada año sobre la edad”.

Asimismo, solicitó que se acoja “la propuesta de la presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox”, quien planteó la opción de que las personas que tengan menos fondos, puedan retirarlos todos al momento de su jubilación.

Abro hilo: Le pido al gobierno, que ante el difícil escenario económico, lidere el proyecto del tercer retiro del 10%. También le solicito que no recurra al TC para bloquearlo. — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 1, 2021

Por otro lado, el ex ministro del Presidente Piñera, pidió que se “dé una respuesta formal a la propuesta del precandidato presidencial Joaquín Lavín en cuanto a permitir el retiro de fondos desde el seguro de cesantía. Que se apoye o descarte con argumentos”.

En cuanto a las ayudas estatales, Mario Desbordes solicitó que se entregue “un ingreso de emergencia universal de 500 mil pesos al 80% de los hogares chilenos, sin requisitos”.

Finalmente, se refirió a las medidas para ir en ayuda de las pymes. En este contexto pidió un Fogape que “vaya en auxilio de miles de pymes que están quedando fuera de toda ayuda y que se habiliten más recursos a través de Sercotec, Corfo”, y agregó que el BancoEstado “prorrogue los créditos mínimo 6 meses, sin acumular intereses”.

Propuestas del Gobierno

El pasado martes en conversación con T13 Noche, el ex ministro de Defensa se refirió a las propuestas del gobierno ante la situación económica de las familias producto de la pandemia.

El precandidato indicó que espera “que no le pase al actual ministro de Hacienda lo que le pasó al saliente ministro de Hacienda que terminó diciendo: ‘llegamos tarde'”.

“Cuando eso le pasa a un ciudadano normal llegar tarde puede ser algo trivial, cuando le pasa a un ministro de Hacienda significa que hubo gente que lo pasó muy re mal, que sufrió mucho. Por eso llegar tarde para un ministro de Hacienda no es algo pequeño, no es algo nimio, es algo grave, gravísimo”, indicó

Ante un eventual tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, Desbordes aseguró: “Si no hay una alternativa, no descarto ninguna posibilidad, por supuesto que no es lo que uno quiere, por supuesto que es una mala medida. No es una política pública, es una emergencia no más”, decretó.

/psg