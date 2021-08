La infección “irruptiva” se produce cuando alguien que recibió una vacuna COVID-19 contrae el virus más de 14 días después de haber sido completamente vacunado. “Estas infecciones son raras y generalmente leves. La mayoría no requiere hospitalización”, advirtió el doctor William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos.

La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron lo que los médicos afiliados a Harvard habían informado a partir de pruebas anecdóticas y de laboratorio: la variante Delta de COVID-19 no solo se propaga más rápidamente que otras versiones del virus, sino que puede enfermar a las personas vacunadas que pueden luego propagar el virus a otras personas.

La variante explotó en la India durante el invierno, infectando a millones. En cuestión de semanas, los casos y las muertes se dispararon, seguidos de un aumento en los contagios en todo el mundo a medida que se propagaba la nueva variante, que se cree que es aproximadamente el doble de infecciosa que la original. La extensión cada vez más veloz de los contagios por variante Delta del SARS-CoV-2 reforzó las advertencias de los expertos mundiales de que, en un mundo conectado, dejar a millones sin vacunar completamente aumenta la probabilidad de que variantes más transmisibles, e incluso más letales, se propaguen incluso a las naciones vacunadas.

En su “Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad”, los CDC revelaron el viernes que el 75 por ciento de los pacientes en un grupo de 469 casos en Provincetown, Massachusetts, fueron vacunados, una estadística aleccionadora para los estadounidenses que hace solo unas semanas eran optimistas de que el fin de la pandemia estaba cerca. “Los nuevos datos científicos muestran que Delta se comporta de manera diferente a otras variantes”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una sesión informativa el miércoles pasado. “En raras ocasiones, algunas personas vacunadas pueden ser contagiosas y transmitir el virus a otras”.

Mark Poznansky, director del Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Hospital General de Massachusetts (MGH) y profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, ha visto de cerca la situación que discutió Walensky, incluidos los casos “irruptivos” de COVID-19 en personas vacunadas. “Muchos de estos pacientes ignoran los síntomas iniciales -dijo Poznansky-, atribuyéndolos a un resfriado o alguna otra dolencia leve. Cuando la afección empeora, se hacen la prueba y piden consejo sobre el tratamiento, pero el retraso significa que es posible que hayan estado propagando el virus a lo largo de sus vidas”. El experto, cuya práctica clínica en MGH se centra en pacientes inmunodeprimidos que son potencialmente vulnerables incluso cuando están vacunados, aseveró que es importante que las personas vacunadas se hagan la prueba de inmediato si se sienten enfermas con los síntomas de COVID-19.

La variante Delta se ha extendido rápidamente por todo el país, y los CDC informaron la semana pasada que se detectó en ocho de cada diez muestras a nivel nacional. En Massachusetts, el reciente aumento de casos, todavía a un nivel mucho más bajo que en los puntos críticos de EEUU se atribuye a la variante, según Jacob Lemieux, instructor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y experto en enfermedades infecciosas en Mass General.

“Estamos secuenciando todos los casos del MGH y del Brigham y todos son Delta”, dijo Lemieux, cuyo laboratorio está realizando pruebas genéticas en muestras de casos de COVID-19. “Ha estado presente en la región durante un par de meses, pero en realidad solo en las últimas semanas, simplemente asumió el control”.

Paul Sax, un experto en enfermedades infecciosas del Brigham and Women’s Hospital, dijo que la evidencia del aumento de Delta es evidente no solo en los datos de laboratorio. El número de llamadas de médicos de atención primaria en busca de orientación sobre enfermedades infecciosas también ha señalado un aumento de los casos.

“Yo diría que en las últimas tres semanas ha sido bastante notable, después de no haber visto muchos casos”, sostuvo Sax, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. “En lo que respecta a las hospitalizaciones, nuestras cifras siguen siendo relativamente bajas y esperamos que se mantenga así”.

El nivel actual de infección en EEUU ya ha superado el aumento inicial de la pandemia en abril de 2020. A fines de la semana pasada, el promedio de siete días de nuevos casos en el país norteamericano había aumentado casi siete veces desde junio, llegando a 66.000 el 28 de julio. La evidencia de principios de la pandemia indica que los casos son seguidos en unas pocas semanas por un aumento en las muertes, que han aumentado en el promedio de siete días de 100 a 200 a principios de julio a casi 400 al final del mes.

Nuevas variantes han seguido desarrollándose y extendiéndose desde la aparición de Delta. La Organización Mundial de la Salud ha designado las variantes Eta, Iota, Kappa y Lamba como “variantes de interés” y está rastreando 13 variantes adicionales que se originaron en los EEUU, Brasil, Filipinas, Indonesia, Colombia y otras naciones.

Las preocupaciones sobre la capacidad de Delta para infectar a los vacunados llevaron a los CDC la semana pasada a recomendar que los escolares usen máscaras. (Solo el 30 por ciento de los jóvenes estadounidenses de 12 a 17 años están vacunados). La agencia también recomendó máscaras para las personas vacunadas que viven en áreas de alta transmisión. Las pautas surgieron después de que nuevos datos demostraran que los niveles de virus en las infecciones “irruptivas” son similares a los niveles en los no vacunados. Los niveles de virus presentes en la nariz y la garganta son factores importantes en la transmisión del COVID-19.

A pesar de la amenaza que representan las infecciones y casos ““irruptivos”, los expertos en enfermedades infecciosas de Walensky y Harvard coinciden en que la transmisión todavía ocurre principalmente entre los no vacunados y que la vacunación es la forma número uno de combatir la pandemia. Además, aunque la variante Delta ha oscurecido el panorama pandémico, un aspecto positivo es que las vacunas parecen conservar su capacidad para proteger contra enfermedades graves y la muerte. Esa protección, dijeron los médicos, parece ser cierta incluso para los ancianos. Lo que eso significa, dijeron los médicos, es que muchos de los pacientes que llegan al hospital son más jóvenes y saludables, aunque no están vacunados. Los pacientes con infecciones “irruptivas” tienden a experimentar síntomas menos graves.

“Vemos en su mayoría a personas más jóvenes que tienden a no estar tan enfermas, aunque estamos viendo algunos casos en los que las personas están bastante enfermas”, dijo Robert Colgrove, jefe interino de enfermedades infecciosas en el Hospital Mount Auburn y profesor asistente de la Escuela de Medicina de Harvard. “Un acontecimiento positivo es que las personas mayores frágiles y totalmente vacunadas con afecciones médicas, incluso entre ellas, estamos viendo muy pocas hospitalizaciones, a diferencia de las primeras dos oleadas de la pandemia previas a la vacunación, cuando solo había enormes cantidades de personas muy enfermas (ancianos)“.

Otro punto positivo potencial, dijo Sax, es la abrupta disminución de casos en el Reino Unido, donde los casos de Delta han caído a la mitad de un pico de mediados de julio de más de 60.000 casos nuevos diarios. Aunque el colapso en los casos no se comprende bien, algunos han especulado que el último aumento hizo que la nación alcanzara la inmunidad colectiva, Sax dijo que es posible que los estadounidenses vean algo similar.

Al final de la sesión informativa del miércoles, Walensky agregó una nota personal de que, después de 18 meses de lidiar con la pandemia, la reducción de los consejos de enmascaramiento de la agencia se hizo debido a su compromiso con la ciencia, pero no fue fácil. “Esta nueva guía me pesa mucho. No es una decisión que se tome a la ligera“.

/psg