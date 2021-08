Entre las nuevas reglas que impusieron los talibanes tras la toma del poder, se encuentran reglas para hombres y mujeres acerca de la vestimenta que tienen que llevar, lo que ha preocupado a los afganos que no lograron escapar el nuevo régimen.

Un grupo de jóvenes ha denunciado que fueron azotados por milicianos talibanes que les endilgan usar jeans en la vía pública, lo cual va en contra de las reglas de vestimenta impuestas. Para los extremistas, eso es un delito.

Según publica el medio británico Telegraph, un funcionario del nuevo gobierno aseguró que aun el régimen estaba decidiendo el código de vestimenta para los hombres, pero hay cada vez más denuncias de este tipo.

En una publicación ampliamente compartida en Facebook, un joven relató que estaba caminando con amigos en Kabul cuando se encontraron con un grupo de soldados talibanes que los acusaron de faltar el respeto al Islam.

Dos de los amigos lograron escapar, dijo el joven, pero los demás fueron golpeados, azotados en el cuello y amenazados a punta de pistola.

El medio Etilaatroz informó durante el fin de semana que uno de sus periodistas también había sido golpeado por no llevar “ropa afgana”, como batas de cuerpo entero. Ha habido otros informes de jóvenes que han sido atacados por llevar camisetas y jeans.

Vestimenta elegida por los combatientes del Taliban en Qalat, Zabul, una provincia al sur del pais. REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.