El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que “las proyecciones del doctor (José Miguel) Bernucci en el pasado han sido profundamente equivocadas”, tras las declaraciones del secretario nacional del Colegio Médico respecto a un posible cambio en el escenario epidemiológico para fines de septiembre.

“Dos grandes variables son las que nos generan la incertidumbre para pensar que, eventualmente en los últimos días de septiembre, pudiéramos estar en un escenario totalmente distinto desde el punto epidemiológico al que estamos ahora”, aseguró esta mañana Bernucci, en entrevista con Radio Futuro, quien ayer en Radio ADN reconoció que “hoy, no hay ninguna duda en decirlo, es el mejor momento de la pandemia”.

Con todo, hizo hincapié en “cuidar lo que tenemos”, porque hay una incertidumbre, debido a la “masa de población no vacunada”.

“Hoy sabemos que la variante Delta genera dos tipos de enfermedades, por así decirlo, una en los vacunados que es leve, no muy complicada que no aumenta la mortalidad; y una enfermedad grave y más severa en los no vacunados. Y hoy tenemos un gran número de rezagados (…) Tenemos una masa de personas no vacunadas que generan esta incertidumbre”, advirtió.

Según el facultativo, el otro elemento a tener en cuenta es la transmisión comunitaria de la variante Delta, “que ya comenzó en nuestro país hace aproximadamente unos 7-10 días”, alertando que si esta circula e ingresa de forma no controlada “esa transmisión comunitaria se va a ver potenciada y aumentada”, aseveró.

Ante eso, el vocero de Gobierno señaló en entrevista con radio Cooperativa que en Palacio “también nos preocupa lo que es la variante Delta”, pero aseguró que “las proyecciones del doctor Bernucci en el pasado han sido profundamente equivocadas. Propuso el ‘cortocircuito epidémico’ y hasta ahora no vemos que haya dicho que no era una buena medida”.

En ese sentido, emplazó al dirigente del Colmed para que revele “bajo qué base proyecta el hecho que él cree que va a haber un aumento descontrolado de casos. Lo único que podemos hacer es seguir manteniendo medidas de resguardo importantes, como la que tenemos en el aeropuerto, y aumentar el número de vacunados en el país. Es la mejor forma que tenemos de protegernos contra la variante Delta y otras nuevas que puedan entrar”.

Plan “18 seguro”

Adicionalmente, consultado por el plan del Gobierno “18 seguro parte en casa”, el dirigente del Colmed dijo que “creemos que, en relación a la realidad epidemiológica que presenta actualmente la pandemia en nuestro país, va en la dirección correcta”. Aunque precisó que “la única duda es sobre el relajamiento de las cuarentenas, principalmente a los viajeros”.

En ese sentido, Bernucci explicó que en Fiestas Patrias, la gente celebra, pero también sale de sus hogares y por eso “nos hubiera encantado un plan que potencie el turismo nacional. Hoy, casi todas las regiones de Chile tienen una muy baja circulación viral y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con que no haya cordones sanitarios ni restricciones de movilidad principalmente en el país”.

Por otro lado, Bellolio agradeció “el reconocimiento que hace la doctora Izkia Siches”, respecto del plan para el feriado patrio. “Consideramos que los anuncios hechos por el Gobierno de Chile en el plan ’18 seguro’ van en la línea correcta, pues mantienen una lógica sanitaria invitando a celebrar las Fiestas Patrias en reuniones acotadas”, señaló ayer la presidenta del Colmed.

Quien además, recordó que “tenemos muy buenas cifras”, pero también que “estamos muy preocupados por el escenario internacional en el contexto de la variante Delta. Por lo mismo nuestro llamado es a seguir cuidándonos, usar mascarilla, privilegiar espacios abiertos y hacemos un especial llamado a todos aquellas personas que siguen rezagadas, a vacunarse”.

