En medio de la discusión del proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, instó al presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), a votar pronto el proyecto y no dilatarlo, “si están tan convencidos que es una buena política pública”.

Esto luego de que Ilabaca pusiera en duda la “urgencia” del líder de la Cámara, Diego Paulsen (RN) de poner en la tabla tentativa de este jueves el proyecto que busca un cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional.

“Nadie le está pidiendo al diputado Ilabaca que detenga la tramitación del cuarto retiro. De hecho, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, lo puso en tabla para que se vote el jueves. Eso significa que el presidente de la Cámara espera que el presidente de la comisión de Constitución, Marcos llabaca, mañana termine de votar el proyecto”, comentó Ossa a Tele13 Radio.

El ministro indicó que “vi por ahí que quería seguir discutiéndolo. La pregunta que me hago es si lo que están diciendo es que es tan necesario para los chilenos, si están tan convencidos que es una buena política pública, que se vote mañana en particular y que se vea en la Sala”.

“No veo sino una contradicción en tratar de dilatarlo, salvo que sea para fines políticos y se quiera votar cerca de las elecciones, me imagino que eso no es lo que está detrás quiero pensar que los que están votando este retiro realmente lo creen bueno y necesario para las personas”, enfatizó Ossa.

Ley corta de pensiones

Sobre el proyecto de reforma de pensiones que anunció ayer el Gobierno, Ossa comentó que “esto no es una reforma de pensiones (…) es una ley corta que busca ir en ayuda de los sectores más vulnerables”, recordando que en su reforma en el Senado sí habían cambios al modelo de AFP.

No obstante, indicó que “soy optimista de que yo creo que todavía puede haber espacio para hacer ajustes relevantes al modelo de pensiones, al margen del aumento del Pilar solidario, pero para eso es súper importante que no sigamos haciendo retiros”.

“Al Gobierno se le dice que no quiso hacer una reforma de pensiones, pero cómo vamos a seguir avanzando en hacer una reforma de pensiones si cada tres, cuatro, cinco o seis meses hay retiros de fondos de pensiones”, enfatizó, añadiendo que “la oposición no puede decirte por qué no avanzamos en una gran reforma de pensiones si en paralelo iban promoviendo retiros de los fondos de pensiones, así es muy difícil tener una conversación más tranquila y de mediano y largo plazo.

/psg