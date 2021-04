La semana pasada, el balance del Ministerio de Salud estuvo marcado por un marcado tono de violencia y molestia debido a las críticas que habían realizado diversos medios extranjeros sobre el manejo de la pandemia del Covid-19. Una semana después, desde la cartera sanitaria acusaron el golpe y dieron un giro en 180°, ya que este lunes, jornada que reportó casi 6 mil casos y 18 comunas que pasan a cuarentena, el tono fue más calmado y conciliador.

El ministro de Salud, Enrique Paris -criticado por sus dichos la semana pasada- este lunes destacó el inicio del proceso de vacunación contra la influenza en el país, “para no tener dos virus circulando”. También citó lo dicho por el Presidente Sebastián Piñera en la mañana, asegurando que el Gobierno no subestimó la pandemia del Covid-19. “Hoy día en el punto de la mañana, el Presidente Piñera dijo que nunca hemos subestimado la pandemia. Eso traduce exactamente lo que pensamos como Ministerio de Salud. Y traduce como que si el Gobierno o el ministerio no subestima la pandemia, ninguna persona la deberá estar subestimando”, aseguró.

“Todos estamos viviendo una situación preocupante en relación a la pandemia, incluidas las autoridades del Gobierno, el Presidente, el ministro quien les habla y el equipo de trabajo”, añadió.

El tono calmado también quedó reflejado al pedir unidad a la ciudadanía para dejar de lado las críticas y combatir en conjunto la pandemia. “En general, creemos que necesitamos de la opinión publica, de los políticos y de los comunicadores es una actitud propositiva, de buscar alianzas para el futuro de Chile, y tener apoyo transversal para el manejo de la pandemia”, dijo.

Para ejemplificar su postura, recordó un video publicado por el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, quien llamó a la unidad de los chilenos frente al virus: “Es importante reconocer el mensaje de Heraldo Muñoz llama a la unidad de todos los chilenos para combatir el Covid-19, en un momento que estamos pasando una situación más tensa”.

“Ante esta disyuntiva y situación critica, lo que mas se requiere es la unidad de los chilenos, como patria y nación, por sobre las diferencias religiosas, políticas y las legitimas diferencias que puede tener un chileno con otro compatriota. Les pido con humildad, pero con fuerza, que nos unamos en una cruzada donde todos participemos de la misma forma”, cerró antes de dar paso a las preguntas.

El cierre abrupto

El tono calmado de Paris terminó con la última pregunta del balance del Covid-19, sobre si pensaba renunciar debido a las críticas y el cansancio de estar al frente de la pandemia. Ahí su rostro evidenció molestia y respondió.

“Nada me va a desviar del objetivo único y personal que es luchar por la salud de los compatriotas y el manejo de la pandemia. Afortunadamente no trabajo solo y tengo un excelente equipo en el Ministerio de Salud, en la atención primaria de salud y a lo largo de todo Chile”, dijo.

“La atención primaria, los municipios, los gremios y toda la gente trabaja de forma ordenada y mancomunada, haciendo grandes sacrificios. Nada me moverá de ese único objetivo que significa luchar por la salud de los compatriotas, aunque eso me signifique críticas”, cerró y dio por terminado el balance, a pesar de que la periodista quería contrapreguntar.

Balance diario

En cuanto a las cifras, el Ministerio de Salud informó que se registraron en las últimas 24 horas 5.807 nuevos casos positivos.

Se trata de 4.115 de ellos sintomáticos y 1.375 asintomáticos.

Por el lado de los fallecidos, se informaron 33 nuevos decesos, por lo que los fallecidos a lo largo de la pandemia llegaron a 23.677.

