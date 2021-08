El líder opositor venezolano, Freddy Guevara, fue liberado en horas de la noche de este domingo, tras haber permanecido por más de un mes bajo detención forzosa por parte del régimen de Nicolás Maduro en las instalaciones del Helicoide, un centro de reclusión y torturas de la dictadura chavista.

“A esta hora no tengo claridad de cuáles son las medidas, el abogado es el que tiene más información. Tenemos que averiguarlo porque no tengo claro cuáles son las limitaciones”, dijo el opositor tras su salida de prisión.

Guevara aseguró que durante su cautiverio permaneció incomunicado por lo que no tenía “información política” de cuáles podrían haber sido los motivos que facilitaron su excarcelación, por lo que aseguró que se reunirá tanto con su equipo legal para conocer los procedimientos, como con su colegas políticos para analizar las causas de su salida de prisión.

“Todos los que han sido presos políticos van a entender que uno está realmente aislado. Hace tres o cuatro días fue que me logré enterar en el mismo día, que había salido Roberto Enriquez de la Embajada, que había iniciado un proceso en México y hay una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando”, dijo el ex diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela (AN).

Tras ser consultado si su salida de la sede del Servicio Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era para que participara en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana en México, el dirigente aseguró que desconoce si eso es cierto y que va a “averiguar qué información hay” al respecto.

“Lo que si estoy convencido, lo mismo que dije cuando salí de la Embajada (chilena) es que, yo estoy claro, convencido y sé que mi libertad es condicional”, afirmó Guevara a los medios.

“Yo decidí quedarme en Venezuela, incluso con los riesgos que ello implicaba porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país y yo sé que igual mientras en Venezuela no haya una solución política mi libertad es condicional y la libertad de todos los venezolanos”, agregó el opositor.

Guevara, de 35 años, podrá regresar a su casa y se espera que represente a Guaidó cuando los representantes del régimen y la oposición se reúnan en Ciudad de México en las próximas semanas. La cita está pautada entre el 3 y el 6 de septiembre.

En México, Guevara podría sustituir a Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EEUU. Los negociadores de Maduro habían objetado la presencia de Vecchio cuando ambas partes se reunieron el viernes para firmar un memorando de entendimiento para establecer las negociaciones. Exigieron que renunciara a su cargo de embajador si continuaba como negociador, una condición que la oposición finalmente rechazó.

La liberación de Guevara se considera una concesión por parte de Maduro en el momento en que se inician las conversaciones.

Guevara, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, fue detenido el 12 de julio. El régimen le acusó de colaborar con bandas criminales para organizar un enfrentamiento mortal de tres días con las fuerzas de seguridad en una barriada del oeste de Caracas. El Ministerio Público lo acusó de estar asociado a grupos “extremistas y paramilitares” vinculados al gobierno colombiano.

La excarcelación de Guevara ocurre tras el arranque el viernes de las negociaciones en México entre la delegación del régimen de Nicolás Maduro, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, representada por el abogado Gerardo Blyde.

Con este proceso, impulsado por Noruega y albergado por México, la oposición exige elecciones “libres” en las elecciones regionales del 21 de noviembre, mientras que el dictador Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

En el inicio del proceso, los sectores firmaron en el Museo Nacional de Antropología de México un memorando de entendimiento, con una agenda que incluye la negociación sobre “derechos políticos para todos”, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.

También abarca el levantamiento de sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano y garantías de implementación, seguimiento y verificación.

Las negociaciones han transcurrido con hermetismo en un hotel de Ciudad de México, sin declaraciones a medios de ninguna de las agrupaciones y sin acceso a la prensa. “Queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso, y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto”, indicó el posicionamiento.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Canadá han confiado en que el nuevo diálogo logre “acuerdos duraderos”, al reconocer que están dispuestos a revisar sus sanciones a Caracas si hay “avances significativos”. En tanto, Rusia ofreció “apoyo necesario al proceso de diálogo”.

“Nos gustaría manifestar nuestro profundo aprecio por las expresiones de apoyo al proceso de negociación y diálogo por parte de los miembros de la comunidad internacional”, concluyó el texto del régimen y la oposición sin más detalles.

