El iPhone 13 se va a presentar a mediados de septiembre y ya sabemos un montón de cosas sobre él. Lo último que se ha sabido es lo que tendrá el iPhone 13 Pro y lo que no tendrán ni el iPhone 13 ‘a secas’ ni el iPhone 13 Mini.

Del iPhone 13 se sabe casi todo. Por ejemplo, que el iPhone 13 Pro tendrá una cámara especialmente buena. O que el iPhone 13 a secas estará disponible en color rosa. También que solucionará el peor problema que tiene el iPhone 12 (su batería). Lo último que faltaba por saberse era su nombre. Y aquí no va a haber sorpresas: se va a llamar iPhone 13.

El experto en filtraciones tecnológicas DylanDKT ha compartido en Twitter algunos detalles sobre la próxima generación de iPhone. Según él, el escáner LiDAR seguirá siendo exclusivo de la línea iPhone 13 Pro, lo que significa que el sensor no estará disponible en los modelos más asequibles.

Los primeros rumores sobre el iPhone 13 sugerían que Apple quería implementar el escáner LiDAR en toda la línea este año, no sólo en los modelos Pro. Sin embargo, ya no se espera que la compañía lance el iPhone 13 y el iPhone 13 mini con un escáner LiDAR.

Informes más recientes ya habían sugerido que el LiDAR no llegaría a los modelos básicos de iPhone de este año, y Dylan corrobora esos informes. En un nuevo tuit el domingo, el filtrador afirmó que “el LiDAR solo llegará a los modelos de iPhone profesionales”, aunque también confirmó que Apple consideró incluir el sensor en todos los modelos en algún momento.

Para qué sirve el LiDAR en el iPhone

El LiDAR (acrónimo del inglés LIDAR, Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Esta tecnología permite hacer mediciones de espacios y representarlos de forma fidedigna en el mundo virtual.

Apple ha incluido un sistema LiDAR en el iPad Pro con la idea de mejorar absolutamente las aplicaciones de realidad aumentada. Gracias a ellas, se puede ver en la pantalla del iPad Pro tanto el mundo real como una capa de mundo virtual.

Por supuesto, la realidad aumentada existía antes que el iPad Pro… pero no se podía disfrutar de una manera tan exacta y fluida que con la nueva tablet de Apple.

Pero el LiDAR no solo ofrece buenos resultados en realidad aumentada. Como se trata de un sensor que mide espacios, también puede servir para que las cámaras del aparato en el que esté instalado midan la profundidad de campo. Esta medición puede mejorar mucho las llamadas fotografías de retrato, esas en las que la figura aparece resaltada en primer plano y el fondo desenfocado.

iPhone 13 tendrá un diseño similar al iPhone 12

El iPhone 13 va a ser muy parecido al iPhone 12, pero con dos diferencias. Una, que parece que va a ser más alargado; y dos, que sus cámaras traseras van a estar colocadas en diagonal, en vez de en vertical.

Mientras esperamos pacientemente a que Apple anuncie oficialmente su nueva línea de teléfonos insignia, ahora tenemos un vistazo a los modelos ficticios del iPhone 13.

Por cortesía del experto en tecnología Sonny Dickson, el nuevo aspecto muestra las partes traseras de los modelos iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 y iPhone 13 Mini. Sin componentes internos, el vistazo a los modelos ficticios revela que el modelo iPhone 13 Pro Max será ligeramente más grande que el iPhone 12 Pro Max y nuevas orientaciones de la cámara. Las lentes que se encuentran en los módulos de la cámara ahora se colocan en diagonal entre sí en lugar de verticalmente.

El iPhone 13 Pro tendrá un nuevo sistema de autoenfoque en su cámara

¿Cómo va a superar el iPhone 13 Pro al iPhone 12 Pro? Pues gracias a una nueva tecnología de cámara. El fiable analista Ming-Chi Kuo, especialista en filtraciones relacionadas con el mundo de la manzana, predijo a principios de este año que Apple está trabajando en una lente ultra ancha mejorada para algunos de los modelos del iPhone 13, que se espera que se presenten en la segunda mitad de 2021. Ahora, Kuo asegura que el iPhone 13 Pro tendrá una lente ultra ancha con enfoque automático.

Las actuales lentes ultra-anchas utilizadas por Apple son de enfoque fijo, lo que significa que no pueden enfocar un objeto específico. Con el autoenfoque, los usuarios podrán ajustar la lente para elegir dónde quieren enfocar, al igual que con los objetivos gran angular y teleobjetivo en cámaras como la Sony A7C.

Además del autoenfoque, el analista también ha afirmado que la lente ultra gran angular del iPhone 13 Pro tendrá seis elementos en lugar de cinco, lo que probablemente dará lugar a mejores imágenes y vídeos. Con el iPhone 12, Apple ha mejorado considerablemente la lente ultra gran angular con Deep Fusion y el modo nocturno.

La nota de Kuo menciona que solo los modelos Pro de los iPhone de este año tendrán la lente ultra ancha mejorada. Sin embargo, dice que se espera que Apple lleve las mismas mejoras a todos los modelos de iPhone con la próxima generación en 2022.

El iPhone 13 solucionará el único ‘pero’ del iPhone 12

Aunque el iPhone 12 es un smartphone buenísimo, solo tiene una pega: la duración de la batería. La antena del 5G es una pieza que demanda mucha energía, tanta que Apple se inventó un sistema para minimizar su impacto: cuando nos guardamos en el bolsillo el teléfono, el 5G deja de funcionar y solo se activa cuando estamos utilizando el teléfono.

No es un problema dramático -el teléfono dura un día de intenso uso sin necesidad de cargarlo- pero la batería del iPhone 12 no tiene tanta duración como la del iPhone 11, el mejor iPhone en este aspecto. Pero Apple va a solucionar esta situación no solo aumentando la autonomía de la nueva generación, sino también haciendo que el teléfono sea más inteligente en este sentido y recomiende pequeñas cargas a lo largo del día.

Este nuevo sistema se ha conocido porque Apple habría depositado así una patente que podría analizar permanentemente sus hábitos de uso y localización. No estamos ahí en un copeo disfrazado (aunque…) sino en una voluntad de la firma de Cupertino de hacer que recargues el iPhone 13 en el momento adecuado y no te veas obligado a esperar las famosas notificaciones del 20, 10 o 5% de batería restante, que siempre caen en el momento (también lo has notado).

La patente de Apple afirma que para un día determinado de la semana, las rutinas de carga de un usuario resultan ser muy predecibles. Por ejemplo, de lunes a viernes, un usuario puede cargar su smartphone cuando llega al trabajo a las 8:30 de la mañana y volver a cargarlo cuando se acuesta sobre las 10 de la noche.

El iPhone 13 no tendrá puerto USB-C

Aunque el iPad Pro y el iPad Air de 2020 tienen puertos USB-C, Kuo asegura que el iPhone jamás contará con este tipo de conexión. ¿Por qué? Porque directamente no tendrá puerto. El gran misterio es saber si Apple decidirá ‘matar’ el puerto Lightning en el iPhone 13 en 2021 o esperará al iPhone 14 en 2022 para hacerlo. ¿Cómo se cargarán los nuevos teléfonos? Pues de forma inalámbrica, gracias al sistema MagSafe que debutó el año pasado con el iPhone 12.

Sin embargo, Kuo también señala que Apple no cree que el ecosistema de MagSafe haya llegado al punto en el que se pueda confiar en él como el único método de carga para el iPhone. En cambio, predice que Apple continuará usando su puerto Lightning “en el futuro previsible”.

El iPhone 13 tendrá un procesador muy potente y 1Tb de capacidad

Se rumorea que el iPhone 13 se lanzará con un nuevo procesador. El iPhone 12 tenía el chip A14, que siguió al chip A13 del iPhone 11. Con eso en mente, el iPhone 13 podría albergar el procesador A15, que será notablemente más rápido y más potente que su predecesor.

El experto Ross Young sugirió que los modelos 13 Pro y iPhone 13 Pro Max de primer nivel ofrecerán Sub6, así como mmWave 5G de alto ancho de banda, mientras que el iPhone 13 y el iPhone 13 Mini serán relegados a Sub6 solamente.

Los rumores sugieren que el nuevo dispositivo debutará con una pantalla de 120Hz, con algunos expertos de Apple respaldando tal afirmación. Otros rumores creen que podríamos ver un regreso de Touch ID. Y en lo que respecta al almacenamiento, se rumorea que el iPhone 13 tiene un asombroso 1TB de almacenamiento.

Cámara del iPhone 13

Los rumores sugieren que el iPhone 13 y Pro Max tendrán una cámara ultra ancha mejorada, mejorando la configuración de lente de cinco elementos f / 2.4 del iPhone 12 a una lente de seis elementos con enfoque automático que podría resultar en una mejor fotografía con poca luz.

