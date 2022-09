Su esperanza de que se dé un plebiscito “en paz, que no se dé violencia” mostró esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil.

En entrevista con Tele13 Radio, el líder de los grandes empresarios expresó su esperanzas de “que la gente vaya, vote, concurra, que sea en paz, que no se de violencia y no se haga eco de las palabras del presidente del Partido Comunista”, el que, afirmó, incitó a la violencia.

“Cuando tú haces un llamado de ese tipo, en la forma que lo estás haciendo, estás incitando a un proceso (de violencia). Es lo mismo que Llaitul, quien incita a un proceso violento, a un proceso terrorista, se adjudica los atentados y para mí es un delincuente confeso”, sostuvo.

Consultado sobre sus previsiones para el día post plebiscito, afirmó que en caso de rechazarse la propuesta tendrá que iniciarse un nuevo proceso constitucional.

“Si triunfa el Rechazo, sin duda tiene que haber un proceso de desarrollo de una nueva Constitución, que cumpla un propósito muy específico que es unir a todos los chilenos, que sea aprobada por una amplia mayoría y que tenga equilibro, que sea una Constitución moderna que pueda llevar a Chile al desarrollo”, señaló.

En su visión, también se deben dar “espacios” para reformas, como la tributaria y de pensiones, sino también “del Estado, de la eficiencia del Estado”, lo que debe empujarse “con fuerza a partir del día 5″.

En tanto, de ganar el Apruebo, Sutil ve “similar” el escenario ya que “hay que hacer un profundo cambio a la propuesta”.

}“La gente que defiende el Apruebo con mucha fuerza, lo primero que dice es que hay que reformarla, mejorarla e incluso hay una propuesta formal para ello, y sin duda, si eso llegara a ocurrir y no se hace, yo veo que se puede complicar mucho y por largo tiempo, el desarrollo armónico del país”, explicó.

Al respecto, señaló que el Presidente Gabriel Boric “tiene la obligación de convocar” a acuerdos en cualquiera de los dos escenarios.

“Creo sin duda que el Presidente va a tomar una posición convocante. Creo que tiene que tomar una posición de unidad nacional, pase lo que pase. Porque este plebiscito, lo que no ha cumplido y para mí es la principal línea roja, de lo que está pasando en este proceso, es que mantiene la división del país”, enfatizó.

Imacec

Consultado por el freno que está experimentando la economía, Sutil señaló que su visión es que la actividad está siendo afectada por “una caída de la producción minera” y donde el consumo está cayendo fuerte.

El líder gremial, si bien destacó que el Banco Central y el Gobierno han tomado las medidas, “y Hacienda ha sido responsable en esa materia”, se mostró preocupado por el menor crecimiento que se espera para la segunda mitad del año, y el próximo.

“Estamos por entrar al segundo trimestre con malas cifras, por lo tanto Chile entra en una recesión económica técnica, y eso, sumado a un proceso de inflación, que todavía está con bastante fuerza”, afirmó.

Con todo, afirmó que la incertidumbre “de forma y fondo” que dejó la Convención Constitucional obliga a las autoridades a buscar soluciones y acuerdos amplios.

“Lo he dicho muchas veces, y se lo he dicho a las autoridades de Gobierno; hay que volver a poner a Chile en marcha y para poner a Chile en marcha hay que despejar todas las incertidumbres, más bien políticas e institucionales”, planteó.

Ambiente político sobre las inversiones

Sutil apuntó también sus críticas hacia el ambiente político, no solo del Gobierno, sino de parlamentarios, que no estarían aportando al diálogo con el sector empresarial.

“El hecho de que el Gobierno no promueva la ratificación del TPP-11 (…) y hay otros países como Inglaterra que quieren entrar, para mí es inentendible”, aseveró.

“Respecto de la mirada, a veces del Gobierno, me parece que tiene que haber una corrección en el diálogo. Es lo mismo que pasa con el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara. El señor Naranjo dice que no estamos dispuestos a esto o lo otro, y eso es no entender. Las empresas y los inversionistas necesitan condiciones habilitantes”, agregó.

Sutil remarcó que “los empresarios siempre hemos estado dispuestos a correr el riesgo, a hacer empresa, a generar empleos de calidad, y contribuir al desarrollo del país, entonces esas preguntas desafiantes me parece que son un error estructural de marca mayor”.

Al respecto, planteó sus reparos en que se tilde de ‘guetos verticales’ a algunos proyectos inmobiliarios.

“No me parece que se hable de ‘guetos verticales’, cuando hay un proyectista, un arquitecto, una empresa constructora y miles de compradores, que están felices de poder vivir en Santiago Centro, en un edificio que le puede solucionar parte de su calidad de vida”, afirmó.

Agregó también su cuestionamiento a expresiones como ‘no es sequía, es saqueo’ frente a la escasez hídrica, ya que, a su juicio, en Chile se administra “extremadamente bien” la distribución del agua.

“A mí no me parece eso (saqueo), no es la forma en que tenemos que relacionarnos, porque en Chile no existe saqueo”, remarcó.

/psg