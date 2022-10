Cristián Contreras, más conocido el Doctor File, profundizó en la teoría planteada por la tarotista Latife Soto, quien afirmó que Daddy Yankee rindió culto durante el show que realizó en el Estadio Nacional. De hecho, la brujita aseguró que el cantante puertorriqueño drenó la energía de los asistentes que repletaron el recinto ñuñoíno.

Al tanto de estas declaraciones, el doctor en filosofía recordó que “la polémica comienza con la imagen que da apertura al concierto de Daddy Yankee de hace una semana: una cabra”.

“Fíjense bien. Una cabra con ojos rojos, con unas manchas que parecen sangre y que, al final, realiza como un escupitajo al público, simbólicamente”, comentó el periodista en su reciente transmisión de Youtube.

Luego, reveló que “después del concierto algunas personas me escribieron y me dijeron ‘doctor, fui al concierto y esta imagen me impactó mucho, no me gustó’. Bueno, así comenzó todo esto”.

“La polémica la desató Latife Soto, ya que ella fue la denunció que esta imagen es parte de un ritual satánico y sostuvo que muchas cantantes son del MK Ultra, y ahí la cosa se empieza a poner interesante, ya que el MK Ultra es un programa de control mental que EE.UU. desarrolló entre 1950 y 1973. Uno de los experimentos se utilizó en la música, precisamente. Según la denuncia, esto lo hizo Daddy Yankee porque tiene que rendirle culto a su jefe mayor, de manera explícita y transparente”, continuó.

