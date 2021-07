Hace 20 años, un episodio de Los Simpson predijo que Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Y esta no fue la única vez que los guionistas lograron predecir el futuro. Los Simpson comenzó su emisión hace casi 30 años, por lo que es inevitable que algunos temas que surgen en el programa puedan ocurrir en la vida real. Pero algunas de las tramas son inquietantemente similares a eventos que han sucedido en todo el mundo.

Por mencionar alguna nos encontramos con el brote de ébola en 2014, 17 años antes de que ocurriera. En una escena del episodio “El saxo de Lisa (Lisa’s Sax)”, Marge sugiere que un Bart enfermo lea un libro titulado “Jorge el curioso y el virus del Ébola”. El virus no estaba particularmente extendido en la década de 1990, pero años más tarde fue noticia en todo el mundo. E incluso en el episodio “Cuando criticas a una estrella (When You Dish Upon a Star)”, que se emitió originalmente en 1998, Ron Howard y Brian Grazer producen un guion que Homer presenta. El guion se está produciendo en la 20th Century Fox, y un letrero frente a la sede del estudio revela que es “una división de Walt Disney Co.”. El 14 de diciembre de 2017, Disney compró 21st Century Fox por 52,4 mil millones de dólares, adquiriendo el estudio de cine de Fox (20th Century Fox), además de la mayor parte de sus activos de producción televisiva. Y por si no fueran suficientes “casualidades”, ahora parece ser que Los Simpson lo han vuelto a hacer.

Otra predicción cumplida

Una escena de la temporada 20 de la serie de Los Simpson, en la que Richard Branson y sus compañeros de tripulación de Virgin Galactic llegaron al borde del espacio y regresaron sanos y salvos, se volvió viral. Curiosamente, en realidad se parece al multimillonario británico Richard Branson.

El episodio llamado “Burns y las abejas (The Burn and The Bees)”, emitido el 7 de diciembre de 2008, muestra a un astronauta disfrutando de su tiempo en gravedad cero. Y los internautas están convencidos de que la serie de dibujos animados en realidad predijo la llegada de Richard Branson al espacio. Es extrañamente similar a Branson divirtiéndose en gravedad cero. En particular, Richard Branson también apareció como estrella invitada en los capítulos de Los Simpson Dona Lisa (Loan-a-Lisa) y La guerra del arte (The War of Art).

El domingo, el multimillonario inglés llegó el borde del espacio con otros tres tripulantes, y aterrizó de manera segura en la Tierra, a bordo del VSS Unity de su compañía Virgin Galactic. Fue el vuelo de prueba número 22 del avión espacial tripulado suborbital y el primer vuelo de prueba con una tripulación completa en la cabina.

“He soñado con este momento desde que era un niño, pero, sinceramente, nada puede prepararte para la vista de la Tierra desde el espacio”, dijo Branson en una conferencia de prensa. “Todo fue simplemente mágico. Una vez fui un niño con un sueño mirando hacia las estrellas. Ahora soy un adulto en una nave espacial mirando hacia nuestra hermosa Tierra. Para la próxima generación de soñadores: si podemos hacer esto, imagínense lo que pueden hacer.”

La controversia

Independientemente de la predicción cumplida de Los Simpson, algunos cuestionan la llegada del magnate al espacio. El límite del espacio más ampliamente aceptado se conoce como la línea Kármán, a 100 km sobre el nivel medio del mar. Pero Estados Unidos usa 80 km como punto de inflexión. El vuelo Virgin Galactic de Branson alcanzó una altura de 86 km, mientras que se espera que el vuelo Blue Origin de Jeff Bezos alcance unos 106 km de altura. La línea Kármán se ha comparado con aguas internacionales, ya que no hay fronteras nacionales y leyes humanas vigentes más allá de la línea. Lleva el nombre del pionero aeroespacial Theodore von Kármán, quien escribió en su autobiografía que “este es ciertamente un límite físico, donde la aerodinámica se detiene y comienza la astronáutica. Por debajo de esta línea, el espacio pertenece a cada país. Por encima de este nivel, habría espacio libre”.

Entonces, ¿dónde está el espacio? Lo cierto es que es complicado comprender dónde termina nuestra atmósfera y qué debería llamarse espacio. El astrofísico y divulgador científico estadounidense Neil deGrasse Tyson dijo que no cree que el vuelo de Branson pueda calificarse como un viaje espacial, y que la NASA pudo realizar un vuelo suborbital similar hace unos 60 años.

Por su parte, Terry Virts, un ex comandante de la Estación Espacial Internacional que ha pasado más de 213 días en órbita, dijo en una entrevista con National Geographic que hay una gran diferencia entre viajar en un vuelo suborbital de cinco minutos y realizar una misión orbital de seis meses, pero cuando las personas en ambos tipos de viajes se han ganado el título de “astronauta”.

Hace más de dos décadas, el turismo espacial parecía algo de ciencia ficción. Sin embargo, ahora es toda una realidad: pronto cualquier persona, que tenga dinero suficiente, podrá viajar al espacio. Pero parece ser que los guionistas de Los Simpson a los sabían, como muchos otros eventos que han ido ocurriendo a lo largo de las décadas.

/psg