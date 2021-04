Joaquín Lavín (UDI): Bajo la plataforma del municipio de Las Condes

El despliegue de Joaquín Lavín se realiza bajo el paraguas del municipio de Las Condes, donde recibe una remuneración que asciende, según la página web de la municipalidad, a $ 6.984.060.

En su equipo reconocen gastos en publicidad, particularmente en redes sociales. Su página en Facebook, “Alcalde Joaquín Lavín”, suma gastos por $ 2.612.152.

El entorno de Lavín niega que hasta la fecha se hayan recibido aportes de la UDI y aseguran que, por ahora, el despliegue corre asociado a su cargo. Indican que cuando ha apoyado a candidatos de Chile Vamos en el marco de las elecciones lo hace fuera de horario laboral y en su vehículo particular. Lavín sí recibe ayuda de la Fundación Aire Nuevo, creada el año pasado por su brazo derecho, Ernesto Silva: su última propuesta para retirar fondos del seguro de Cesantía salió de su equipo.

Foto: Agenciauno

Gabriel Boric (CS): Dieta parlamentaria y aporte de voluntarios

El último en subirse a la carrera presidencial, según explican en su comando, todavía no ha incurrido en gastos por despliegue territorial. Actualmente recibe una dieta parlamentaria de siete millones de pesos como diputado. “Recién cumplimos dos semanas de candidatura, en este momento estamos buscando aportes de todas las personas a las que les haga sentido este proyecto colectivo”, explica su jefa de campaña, Javiera Cabello, agregando que el foco por ahora será la campaña digital y lograr presencia en radios comunitarias. En su declaración de patrimonio, el legislador registra una parcela en Los Ríos de un avalúo fiscal de cerca de $ 12 millones, una moto Yamaha y ahorros en fondos mutuos por cerca de $ 30 millones.

Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

José Antonio Kast (P. Republicano): Patrimonio personal y aporte de militantes

Desde que en 2016 se convirtió en presidenciable, José Antonio Kast dejó de recibir cualquier tipo de remuneración, dicen en su entorno. Así, en los últimos años ha vivido gracias a su patrimonio personal que, según la declaración de patrimonio e intereses que hizo en 2017, cuando presentó su candidatura presidencial, ascendía a $ 4.100 millones.

Sin embargo, comentan que Kast se caracteriza por su “austeridad”: busca ofertas de pasajes aéreos, viaja en clase económica y hace giras en su vehículo personal para evitar gastos. En tanto, todo lo relacionado con su equipo de trabajo y el mantenimiento del partido es financiado a través de aportes de militantes y recursos estatales que reciben.

Pamela Jiles (PH): Su despliegue está asociado al Congreso

Estuvo en la cumbre de presidenciables de la oposición esta semana, su partido el PH le pidió que fuera candidata y aparece liderando las encuestas presidenciables, pero en su entorno insisten en que no está formalmente en campaña ni ha incurrido aún en gastos como tal. Por lo tanto, su presencia pública está asociada a su función parlamentaria, por la que recibe una dieta mensual de $ 7 millones.

Jiles -asegura Pablo Maltés, su jefe de gabinete- no ha viajado a ningún lugar distinto que a Valparaíso para asistir a las sesiones del Congreso. Su mayor plataforma es Twitter, donde tiene más de 500 mil seguidores. No obstante, su equipo no reconoce gastos asociados a ese ítem.

Evelyn Matthei (UDI): Un crédito y aportes propios para reelegirse

Antes de la presidencial, Matthei tiene que lograr reelegirse en Providencia y hasta ahora su prioridad territorial es esa; no ha viajado fuera de la capital. Como todos los alcaldes suspendidos, por su reelección sigue recibiendo su sueldo, el que en febrero ascendió a $ 5,2 millones.

Para esta campaña -explican- reservó ahorros antes y hasta ahora la está cubriendo de su bolsillo. Además, contrató un crédito con mandato por $ 50 millones en el BancoEstado, en el sistema que opera a través del Servel, que habrá de retornar, y se ha hecho tres aportes propios que suman $ 23 millones, registra el organismo. Ahí también figura un aporte con publicidad de un particular por $ 10 millones.

De competir en la presidencial, la alcaldesa tiene pensado financiarla de manera parecida.

Daniel Jadue (PC): Partido Comunista prepara presupuesto presidencial

Cerca de cinco millones de pesos percibe mensualmente el precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, como alcalde de Recoleta. En la colectividad aseguran que con esos ingresos y su patrimonio financia sus salidas a terreno, que durante marzo incluyeron comunas como Puerto Montt, Quellón, Castro, Ancud y Calbuco, y otras de la Región Metropolitana.

Como en rigor Jadue hoy es candidato a la reelección, el PC le aportó $ 11 millones de pesos, según registros del Servel. La tienda prepara un presupuesto para cuando sea formalmente candidato presidencial. Además, ya cuenta con un equipo que redacta un programa presidencial. En su entorno aseguran que -por ahora- el trabajo es ad honorem.

Ximena Rincón (DC): Su propio bolsillo y un “cuarteto” parlamentario

Todos los “altos cargos” del comando de la candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, comparten una característica con ella que aliviana las cuentas de la campaña: son parlamentarios y, por lo tanto, perciben un sueldo bruto de cerca de siete millones de pesos. En ese sentido, tanto desde esa tienda como desde el comando sostienen que la abanderada ha autofinanciado su despliegue y que no ha recibido aportes de la DC. Por ejemplo, la semana pasada viajó a Los Lagos con el secretario general, David Morales, cuyo pasaje de avión fue pagado por el partido, mientras Rincón costeó el suyo. La colectividad, en tanto, prepara un presupuesto para su carta.

Foto: Agenciauno

Ignacio Briones: Apoyo de Evópoli y la venta de un sitio en La Araucanía

El exministro de Hacienda dejó la cartera y un sueldo bruto en torno a los nueve millones de pesos para lanzarse a la carrera presidencial como carta de Evópoli. ¿De qué vive ahora? Según su equipo, Ignacio Briones vendió un sitio en La Araucanía, cuyo avalúo fiscal asciende a los $ 22 millones. Su señora, Francisca Cifuentes, arquitecta, financia los gastos familiares.

En cuanto a actividades como giras, videos en sus redes sociales y otros encuentros, es Evópoli el que corre con los gastos, pues lo enmarcan en la campaña del partido para las elecciones de mayo. La tienda, además, financia a la agencia Reactor, encargada de gráficas, asesoría de prensa y otros.

Mario Tellez / La Tercera

Heraldo Muñoz (PPD): Ahorros e ingresos como timonel

Cerca de cuatro millones de pesos son los que recibe el timonel del PPD y candidato presidencial, Heraldo Muñoz, como jefe de la colectividad. Según cuenta el abanderado, hasta ahora su campaña ha sido “austera” y está incurriendo mayormente en gastos de su propio bolsillo y ahorros personales para financiar viajes y despliegue. Por ejemplo, según explican desde el comando, el abanderado ha ido en su propio auto a algunas regiones, mientras que los pasajes en avión los ha costeado él mismo. Desde la directiva aseguran que por ahora el partido no ha incurrido en gastos para esta campaña.

Su comando -liderado por Natalia Piergentili- por ahora no tiene sueldo y trabaja ad honorem en la campaña.

Mario Desbordes (RN): Sueldo de abogado y cerca de $ 4 millones en redes sociales

Apenas salió del Ministerio de Defensa, Mario Desbordes se integró al bufete de abogados Cisternas y Compañía para ejercer la carrera que estudió. De esa remuneración, afirman en su entorno, saca los recursos para sus gastos en el marco de apoyo a los candidatos para las elecciones, aún fijadas para el 10 y 11 de abril. Un respaldo con el que busca potenciar su figura como presidenciable de RN de cara a las primarias de su sector.

De acuerdo al comando de Desbordes, hasta ahora, el exministro ha gastado $ 758.000 en despliegue a regiones y cerca de $ 4.000.000 en redes sociales. De RN agregan que no ha recibido apoyo financiero, solo logístico.

Paula Narváez (PS): Sin sueldo y con equipo “ad honorem”

A diferencia de sus contendores en la centroizquierda, la abanderada PS no tiene sueldo, algo que ella misma ha acusado como una contienda “desigual”. Para asumir su candidatura, la exvocera debió renunciar a su cargo en ONU Mujeres y actualmente vive de sus ahorros. Ha dicho que sus equipos están trabajando ad honorem. Recientemente, el PS contrató a algunos de sus colaboradores.

En su declaración de patrimonio -con fecha 2016, cuando asumió como ministra de la Segegob- registró como propiedad una casa de un avalúo fiscal de cerca de 37 millones de pesos, además de un crédito hipotecario por alrededor de 167 millones. Actualmente no tiene auto y los viajes que ha realizado por Chile los ha financiado de su propio bolsillo.

Sebastián Sichel (IND): Con las espaldas de “Sumamos”

Sebastián Sichel volvió en enero a la Universidad San Sebastián, donde le pagan un sueldo como profesor de Derecho Constitucional. Su gente asegura que vive de ahorros y costea el día a día junto a su esposa, Bárbara Encina, con quien vive en la comunidad Castillo Velasco, en Las Condes.

Sus gastos de campaña no los paga “Sumamos”, el grupo que proviene de Convergencia Liberal, un proyecto político creado junto a la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre, el exdirector del SII Ricardo Escobar y el empresario Juan José Santa Cruz, su principal escudero. “Sumamos” paga el arriendo de una oficina ubicada en El Bosque que ha usado Sichel para presentar propuestas y equipos en redes sociales, y financia el sueldo de un equipo de campaña de tres personas, a los que se suman colaboradores por media jornada.