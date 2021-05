Los franceses tienen la costumbre de enumerar los distintos periodos de su vida republicana. Ya van en la Quinta República. ¿En qué número iremos nosotros? La respuesta la podrán dar los historiadores, pero sobre lo que no hay dos lecturas es que el domingo habrá que situar el inicio de uno de esos periodos. Que Chile cambió, como decía el eslogan tras el 18-O terminó ratificándose en las urnas, o al menos cambió su distribución política. Y para algunos partidos como la DC y el PPD incluso resonaron los fantasmas de la historia de otro país europeo, Italia, que a comienzos de los 90 sepultó su viejo sistema de partidos políticos en medio del descrédito.

Si el mundo está cambiando, por qué no íbamos a cambiar nosotros, dirán algunos. Lo cierto es que como escribió Ascanio Cavallo el día después de los comicios es un hecho que “la otra coalición hegemónica en los años del sistema bilateral, la Unidad Constituyente, la difusa ex Concertación, obtuvo al final de este domingo el peor resultado de su historia”. “En una competencia de cuatro grandes listas para la Convención Constitucional, llegó cuarta”, agregó. Es cierto, que el resultado no fue tan malo en las otras tres elecciones que hubo el domingo. Pero, no estar presente con peso real en la redacción de la futura constitucional es más que una anécdota.

Como lo es también el desplome sufrido por la derecha este fin de semana. El Antiguo Régimen como escribía hace algunas semanas Daniel Matamala efectivamente se vino abajo. “La elección probó que la centroderecha es minoría y que ni siquiera yendo unida puede, en las actuales circunstancias, llegar a representar una fuerza de contención lo bastante poderosa para frenar la demolición del modelo y de la institucionalidad que salió del período de la transición”, escribió Héctor Soto. Ya no caminamos a ciegas. Hasta el lunes, “varios factores indicaban que el país había virado a la izquierda”, y el fin de semana “todos esos datos se expresaron en votos”, agrega.

En parte, algo de incertidumbre se despejó. Ya sabemos dónde estamos parados. Lo decía Max Colodro el lunes: “Desde una perspectiva política, el Chile de los últimos treinta años llegó a su fin; y aquellos que lo gobernaron y simbolizaron han sido severamente castigados”. ¿Por qué? Gonzalo Cordero esbozó una respuesta, al menos para explicar del derrumbe de la derecha. Según él, “es un error pensar que la izquierda supo leer lo que quieren los electores”. Al revés, lo que hizo fue instalar “con mucha paciencia y por muchos años (…) una visión del país, un diagnóstico de los problemas” y “una propuesta de solución”. Algo que la derecha no hizo, sostiene.

Pero crisis de derechas y centroizquierdas de por medio, el hecho es que estamos, como también escribe Codero, frente a “otro país”. Fue “un terremoto político” y por manida que sea la muletilla, “esta vez la expresión es prefecta”, asegura Daniel Matamala. “El colapso de la transición binominal ha sido estruendoso. Los dos bloques que monopolizaron la política por tres décadas apenas suman, entre ambos, el 40% de la Convención”, apunta y “el orgulloso partido de Frei y Aylwin no tendrá influencia alguna en el debate político más importante de nuestra generación”. Pero, según él lo que dejó el domingo es que “política y sociedad… ya no son dos mundos aparte”.

/gap