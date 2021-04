Los duques de Sussex, el Príncipe Harry y Meghan Markle, serán los encargados de organizar y presidir junto a la organización internacional Global Citizen el evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World como parte de la campaña para reunir fondos para la distribución de vacunas contra el coronavirus en países donde el proceso no ha avanzado.

El objetivo de la campaña es presionar a las empresas a “donar dólares por dosis” y a los países del G7 a compartir el exceso de dosis.

“Durante el año pasado, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha, juntos. Ahora tenemos que recuperarnos y curarnos, juntos. No podemos dejar a nadie atrás “, declaró el matrimonio a través del sitio web de su fundación Archewell.

“Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos buscar una distribución equitativa de vacunas y, en ese sentido, restaurar la fe en nuestra humanidad común. Esta misión no podría ser más crítica o importante”, agregaron.

El evento musical será grabado el 2 de mayo y será trasmitirá en todo el mundo el próximo 8 de mayo y contará con las presentaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y HER y además otros líderes mundiales buscarán hacerse parte del evento como el Presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden; también estará presente la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y su par de Croacia, Andrej Plenković.

Podrá verse a través de ABC, ABC News Live, CBS, iHeartMedia, y en el canal de Youtube de Global Citizen. También será transmitido por las cadenas Globo (Brasil), Caracol (Colombia), SABC (Sudáfrica) y MultiChoice (África).

El año pasado, la organización internacional se asoció con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar un concierto virtual que incluyó a The Rolling Stones y Taylor Swift, para celebrar la labor de los trabajadores de la salud y recaudar fondos para la batalla contra el coronavirus.

/psg