¿Sabes quién es Paul Hellyer? Es el exministro de Defensa Nacional de Canadá en la década de 1960 durante la Guerra Fría y desde 1995 lleva revelando públicamente que al menos cuatro especies extraterrestres han estado visitando la Tierra durante décadas y que los principales gobiernos cooperan activamente con ellos. Hellyer alega que las “especies exóticas” viajaron a la Tierra desde diferentes sistemas estelares. Muchos son benignos y benevolentes, pero otros no lo son tanto. Hay extraterrestres que provienen de Andrómeda y otros que habitan las lunas de Saturno. También asegura que hay una federación galáctica y tienen reglas, una de ellas es de no interferir en los eventos que tienen lugar en la Tierra.

Pero hay mucho más, ya que al parecer los visitantes extraterrestres han tratado de advertir a la raza humana sobre el rumbo de la civilización. En cambio, algunos interpretan sus visitas como una amenaza para la seguridad de la raza humana. Puedes pensar que lo que alega Hellyer es ciencia ficción, una invención de una mente hiperactiva, pero tienes que recordar que no es un teórico de la conspiración ni tampoco un loco, ha sido ministro de Defensa Nacional de Canadá y decidió revelar la verdad que nos ocultan. Pero Hellyer no está solo, y ahora en una sorprendente revelación, el ex jefe del programa de seguridad espacial de Israel afirma que los extraterrestres están en contacto real y en secreto con Estados Unidos e Israel, pero mantienen su existencia en secreto porque la humanidad “no está preparada”.

La “Gran Revelación”

Haim Eshed, quien fue jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 30 años y general retirado, describió la llamada ‘Federación Galáctica’ que administra una base subterránea en Marte en un pacto secreto con Washington. Pero los extraterrestres tuvieron que intervenir para detener a Donald Trump cuando parecía a punto de revelar sus secretos, dijo al periódico israelí Yediot Aharonot.

Eshed, de 87 años, añade que los extraterrestres no “saldrán a la luz” hasta que la humanidad pueda evolucionar y alcanzar un nivel tecnológico superior para visitar otros mundos. El exjefe de seguridad espacial de 87 años no dijo cuánto tiempo han estado los extraterrestres ocultos de nosotros, pero al parecer algunos de los contactos tuvieron lugar durante la presidencia de Donald Trump. Sobre el “acuerdo” entre Estados Unidos y la civilización extraterrestre, Eshed dijo que estos querían trabajar con agentes estadounidenses para estudiar “la estructura del universo”.

“Los extraterrestres han pedido no anunciar que están aquí porque la humanidad aún no está lista”, dijo Eshed al periódico hebreo Yedioth Aharonoth. “Trump estaba a punto de revelar la existencia extraterrestre, pero la Federación Galáctica le dijo: ‘Espera, que la gente se calme primero’. No quieren provocar una la histeria masiva. Quieren primero que estemos sensatos y comprensivos. Han estado esperando que la humanidad evolucione y alcance una etapa en la que entendamos en general qué son el espacio y las naves espaciales. Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando e intentando comprender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas estadounidenses”.

Aunque ahora ha decido revelar toda esta información, está convencido de que la opinión pública no lo creerá.

“Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado”, continuó diciendo al periódico israelí. “En todos los lugares a los que fui en la academia con esto, decían: El tipo ha perdido la cabeza. No tengo nada que perder. Recibí mis títulos y premios; soy respetado en universidades en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando”.

Eshed incluso ha escrito un libro en el que describe cómo los extraterrestres han prevenido desastres nucleares en la Tierra. El libro se titula “El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed”. Como jefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, Eshed ayudó a lanzar satélites espías para proporcionar una vigilancia de Irán. Cuando se retiró en 2011, los medios israelíes lo describieron como “el padre del programa satelital de Israel”. Pero después de dejar su puesto en el Ministerio de Defensa, recurrió a lo que realmente le interesaba: los extraterrestres. En el nuevo libro, analiza los ovnis y varias teorías sobre su naturaleza, propósito y origen. Como podemos comprobar otro alto funcionario de un gobierno revela contactos entre civilizaciones extraterrestres.

Ya sea que te lo creas o no, llevamos desde el año pasado diciendo que el 2020 sería el “Primer Contacto” o la “Gran Revelación”, y las declaraciones de Eshed lo confirman. Además también coincide con otra reciente información relacionada con Trump, la intención de que desclasifique los archivos de inteligencia sobre muchos temas sensibles, incluidos los ovnis, antes de abandonar la Casa Blanca.

“Trump sigue siendo POTUS”, tuiteó el periodista estadounidense Mike Cernovich, persona cercana a Trump. “Puede divulgar cualquier información que desee a través de Twitter. Literalmente, es legal que deje caer cualquier cosa: archivos OVNI, cosas de Rusia, total discreción”.

Y lo cierto es que el actual presidente de los Estados Unidos amenazó con comenzar la “Gran Revelación” si no conseguía su objeto de mantener la presidencia. Y hay que recordar que Trump ha tocado el tema de los ovnis en múltiples ocasiones. Habló sobre el Área 51 durante una entrevista con su hijo, quien le preguntó si el presidente considerará hacernos saber que hay extraterrestres antes de finalizar su mandato. Lo cierto es que no sabemos si Trump cumplirá su amenaza de pulsar el “botón rojo” de la información. Tendremos que esperar hasta el 20 de enero de 2021, cuando acabe el mandato del actual presidente. Esperemos que no sufra la misma surte que John F. Kennedy, quien intento lo mismo en la década de los 60.

