Estos últimos dos días se han revelado nuevos antecedentes del asesinato de Tomás Bravo, el pequeño de 3 años que desapareció y luego fue encontrado muerto en Caripilún. Y su mamá rompió el silencio.

De acuerdo a las pericias realizadas en Estados Unidos, se determinó la intervención de terceras personas en el fallecimiento del pequeño, y además, de que fue objeto de abuso sexual.

Por otro lado, el SML también entregó un nuevo informe, muy distinto al realizado en abril de este año, y sentencia que el niño no falleció producto de hipotermia e inanición, es decir, no fue accidental el deceso.

Al respecto, la madre del pequeño, Estefanía Gutiérrez, indicó a través de su Instagram, que “se confirmó la línea de investigación que nosotros siempre afirmamos“.

“Respecto a los detalles de la investigación, no me voy a referir, ya que por sugerencia de la fiscal me pidió absoluta discreción. Acá hay un culpable suelto y cada cosa que se hable lo puede alertar“, precisó.

