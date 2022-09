La jornada de este jueves, la presidenta del Partido Republicano Ruth Hurtado abordó los controversiales dichos del diputado Cristóbal Urruticoechea, quien el día de ayer presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en dos de las tres causales, señalando que “una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente”.

Al respecto, Hurtado señaló que su postura tanto personal como la del partido es no apoyar el aborto, indicando que ella misma fue víctima de una violación cuando tenía 14 años de edad.

Según sostuvo la exconvencional republicana, desde el Partido Republicano siempre se han manifestado “en favor de la vida”. “Nosotros creemos en la vida, por lo tanto el aborto siempre va a ser contrario a nuestros principios y valores que nosotros como partido tenemos. Además, sabemos que el asesinato de un inocente, de un ser que no se puede defender es un acto macabro, la violación sin duda es un acto aberrante”.

“Yo a los 14 años fui violada, pero un asesinato de ese ser inocente… si yo hubiera por ejemplo quedado embarazada, probablemente no me hubiera hecho borrar todo lo traumático, lo difícil, lo doloroso que es pasar por una violación. Por lo tanto lo que el diputado Urruticoechea señala es cierto: un aborto no va a desviolar a una mujer, lo aberrante y lo traumático que uno vive en situaciones así, sobre todo cuando eres niña, la verdad es que una situación de matar a un inocente tampoco eso lo va a borrar”, sostuvo.

Esta visión, añadió, es en base a su experiencia personal de lo que sintió y vivió.

“Nosotros como Partido Republicano obviamente no estamos en favor del aborto, pero sí estamos para que haya penas muy fuertes para aquellos que cometen la violación. Creo que hay que hacer un acompañamiento a aquellas mujeres, no hay que dejarlas solas, no hay que criminalizarlas o criticarlas, sino que hay que apoyar a las mujeres que están en situaciones así”, sostuvo.

El proyecto presentado por el diputado Urruticoechea junto a Harry Jurgensen que busca derogar dos de las tres causales apunta a que la mujer que se realice un aborto sea castigada con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 y 10 años de cárcel.

