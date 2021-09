Si bien es cierto que no participó este miércoles en la comisión Constitución de la Cámara de Diputados, por estar en Antofagasta realizando trabajo distrital, la diputada Paulina Núñez aclaró en sus redes sociales que ella sí votará en favor de un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones y no se alineará con su sector para frenar el avance de la ley en sus próximas fases legislativas.

Las dudas respecto de su postura saltaron en la jornada de ayer, cuando la totalidad del bloque de diputados de derecha votaron en contra de la iniciativa en general de legislar por un nuevo retiro de fondos, situación que la parlamentaria explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La convicción de Núñez para aprobar un cuarto retiro del 10%

“Yo formo parte de la comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma”, explicó Núñez, quien expuso que en su caso, ella responderá “por mi voto y mi voto será a favor de este cuarto retiro, que no tengo ninguna duda, va a ir en apoyo de las Pymes de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante”.

El detalle de su decisión, junto al video que publicó en su red social, lo hizo explícito en un post que acompañó al material audiovisual.

“Votaré a favor del cuarto retiro. Igual que lo hice en los tres retiros anteriores, votaré a favor del proyecto de cuarto retiro de las AFP.⁣ La posibilidad de usar un nuevo 10% sirve a la gente que ve en estos recursos un respiro al mal momento económico”, arrancó la diputada de RN, quien aseguró tener la certeza de que la gente le dará un buen uso a esos recursos propios.⁣

Reestructuración del sistema de fondos de pensiones

“Estoy convencida que los ciudadanos saben que se trata de dineros que no pueden ser mal utilizados. Quién no tenga la necesidad de utilizar su 10% tiene la libertad de mantenerlo en su cuenta. Pero debemos dejar de tratar a la gente como personas sin capacidad de discernir respecto de lo que es o no bueno para ellos”, expuso.⁣

⁣

“Hay Pymes que necesitan recursos para recuperar todo el tiempo que estuvieron sin funcionamiento”, agregó la parlamentaria nortina, que no dejó de enfatizar la obligación del Estado de encargarse de un mecanismo que asegure a futuro pensiones mejores que las actuales.

“Por supuesto que debemos asegurar recursos previsionales para las futuras pensiones en la vejez. Pero, tenemos como tarea pendiente revisar el sistema de pensiones que se quieren dar los chilenos. Eso es lo que veo y escucho cada día, cuando recorro las calles y me relaciono con la gente”, finalizó.

