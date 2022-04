Más de una celebridad quiere detener el paso del tiempo para mantener la frescura y la juventud en su cuerpo, sobre todo en su rostro. Si bien es cierto que muchas estrellas, entre hombres y mujeres, se atreven a compartir sus secretos para lograrlo, no todas se animan a contar cómo se mantienen lozanas y esbeltas con el pasar de los años.

Pero sus fanáticos y seguidores, con apurada experticia, siempre intentarán dar respuesta a los aciertos o desaciertos en la belleza de sus ídolos.

El caso más reciente es el de Thalia. La cantante y actriz mexicana, de 50 años, ha causado revuelo la última semana en redes sociales cuando compartió una foto en la que el público asegura tajantemente que la cara se le ve mucho más rellena y hasta un poco hinchada.

Se trata de la imagen que publicó en Instagram el 12 de abril vestida con un look casual de ejercicios, compuesto de leggins y suéter color verde neón y zapatos deportivos. En la gráfica, acompañada de su mascota, aparece con el cabello recogido y sin maquillaje, sonriendo con los ojos ligeramente achinados y sus labios entreabiertos.

Mientras algunos de sus fans le expresaron elogios, otros la criticaron por “abusar del Botox”, refiriéndose a la marca comercial de la toxina botulínica de uso cosmético para reducir las arrugas de expresión, mediante la paralización temporal de los músculos faciales (en contraste con el el ácido hialurónico que se encarga de rellenar las arrugas o surcos).

“Que dada en la madre te diste en la cara”, le escribió un seguidor, en tanto que otro le dijo, “tan angelical que tenía el rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”. “Ya se ve que te pusiste Botox, solo no exageres como la Guzmán”, le pidió uno de sus fans, y otro se atrevió a decirle, Thalia ya no infles los cachetes, te ves rara”.

La asociación de este producto cosmético con la supuesta apariencia actual de Thalía parece haber surgido además por un vídeo que subió en Instagram mientras recibía un masaje facial con aparatología, para “estimular el músculo y recordarle dónde debe estar”. De ahí que una fanática le manifestó “desde que te hiciste el tratamiento en tu rostro, ya tu cara no es la misma”.

Por el momento, la artista no ha dicho nada al respecto, y sus seguidores siguen pensando que algo sí se puso, bótox o no.

