La candidata presidencial del PS, Paula Narváez, vivió un complicado momento durante este martes debido a una áspera entrevista que debió enfrentar en una radio de la Isla de Chiloé, en la región de Los Lagos.

La abanderada socialista, que enfrentará a Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR) en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, llegó hasta la zona para realizar diversas actividades, entre ellas un encuentro con la Radio Nahuel FM, el que fue transmitido a través de Facebook.

La parte más difícil de la entrevista llegó cuando se abordaron los temas de salud, donde el entrevistador le consultó sobre problemas específicos de la atención primaria y la instalación de un hospital de alta complejidad en el sector, a lo que la candidata afirmó que en su plan de recuperación tiene estimado un aumento de recursos en infraestructura.

“Caballero, déjeme conversar con usted. Una cosa es que mi respuesta no le satisfaga y lo lamento mucho, pero yo le estoy respondiendo. Efectivamente si usted no está de acuerdo con mi respuesta, está en su derecho”, expresó Narváez ante la insistencia del entrevistador.

La candidata añadió que “no tengo ningún problema con sus preguntas, lo que usted tiene es problema con mis respuestas, eso es lo que le pasa. Yo me doy cuenta que usted se frustra con mis respuestas, pero siempre van a ser desde la verdad, no desde la mentira”.

“Eso es todo lo que le puedo decir. Y creo que nos podemos tratar con respeto (…) he dicho que vamos a aumentar los recursos en salud también para Chiloé, nos tenemos que hacer cargo de la pandemia porque es una situación objetiva, aquí en Chiloé nos tenemos que poner al día con la cantidad de horas y listas de espera pendientes que hay. No me voy a comprometer con una inversión millonaria cuando tenemos que recuperar al país después de una pandemia”, precisó.

Al final de la transmisión, y sin el audio disponible, se pudo ver a la candidata retirándose visiblemente molesta con el tono de la entrevista.