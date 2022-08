Dicen que la justificación de la cita fue escueta, pero todos saben a lo que van.

A las 19.00 horas de esta tarde, 12 militantes del Partido Demócrata Cristiano (DC) fueron citados a la casa en Las Condes del también militante de esa colectividad Belisario Velasco (86), exministro del Interior durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué tienen en común todos los convocados ? A diferencia de lo que resolvió la Junta Nacional del Partido, el pasado 6 de julio pasado, todos ellos son partidarios de rechazar la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional.

Entre quienes fueron invitados están el exembajador de Chile en Alemania Ricardo Hormazábal, el exdiputado Juan Carlos Latorre, el exministro vocero de gobierno Carlos Mladinic, Jorge Donoso -exintegrante del grupo de los 13 DC-, la actual diputada Joanna Pérez y el exconvencional y expresidente del partido, Fuad Chahin. El aforo será reducido, según comentan, debido al estado de salud del octogenario anfitrión.

Según cuentan algunos de los asistentes, quien coordinó el encuentro fue Latorre. Las mismas fuentes afirman que el objetivo del encuentro fue explicado de forma general, sin especificar demasiado. Lo que que tienen claro es que será el pie inicial para tener mayor coordinación entre los militantes del partido que están por el Rechazo y definir qué actividades pueden hacer en conjunto de cara el plebiscito de salida del 4 de septiembre. De hecho, entre algunos de los asistentes no descartan que de ahí pueda surgir una especie de “comando”. Esto con el objetivo de relevar la “esencia” DC de los militantes de ese partido que están por el Rechazo, ya que, apuestan a que la colectividad sea un actor relevante en caso de que triunfe esa alternativa en los comicios de septiembre.

Cabe recordar que, a inicios de julio, Velasco, Donoso y el exdiputado Baldemar Carrasco -quienes integraron el grupo de los 13 militantes DC que rechazaron el golpe de Estado de 1973- publicaron una carta en que explicitaban su apoyo por la opción del Rechazo.

“El texto aprobado por la Convención Constituyente, si bien consagra derechos sociales y se aboca a algunas de las preocupaciones principales de la ciudadanía, lo que compartimos decididamente, contiene artículos que atentan gravemente contra aquellos valores y principios que siempre hemos defendido”, argumentaron en esa ocasión.

La cita en casa de Velasco ocurrirá el mismo día en que la directiva del partido -encabezada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin-, lanzó el comando DC por el Apruebo junto con la senadora Yasna Provoste (DC) y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC).

Durante la actividad, ocurrida esta mañana, la alcaldesa Pizarro, según presentes, le mandó una “indirecta” al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), quien votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Así, aseguró que “hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el expresidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la constitución de 1980, por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente Eduardo Frei Montalva, el que no reconozca esto, no merece llamarse demócrata cristiano”.

El encuentro, además, se dará solo dos días después del lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el Rechazo”, integrada por organizaciones tales como “Amarillos x Chile”, “Una que nos Una”, “Ni esta ni la Anterior, Rechazo por una Mejor” y “Movimiento Proyecta”, junto con algunos rostros de la DC que están por rechazar la propuesta de nueva Constitución, como Matías Walker, Ximena Rincón y Chahin.

A raíz de los militantes que se han alineado con la campaña del Rechazo, la DC actualmente enfrenta la admisibilidad declarada por el Tribunal Supremo de la denuncia efectuada por Roberto Alvarado y Guido Iturriaga -ambos militantes del partido- en contra de cuatro de los militantes que están por el rechazar la propuesta de Carta Magna emitida desde la Convención Constitucional: Rincón, Walker, Chahin y el expresidente Frei Ruiz-Tagle.

La denuncia tiene como fundamento que, de acuerdo a quienes la presentaron, la postura de estos cuatro personeros se opone a la decisión acordada por la Junta Nacional de la colectividad, en la que se adoptó por mayoría respaldar el Apruebo, y en la que se definió, además, otorgar libertad de conciencia a los militantes -y no de acción. De todas formas, Delpin indicó, hace unos días, que no estaba de acuerdo que la presentación incluyera al exmandatario y también se mostró en desacuerdo con la idea de expulsar del partido a quienes estén por el Rechazo.

