Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es un simio gigante críptico que habita las zonas más remotas de Norteamérica. Lo cierto es que hay poca evidencia física de que existan tales criaturas, pero cada vez más personas están convencidas de que sí, y que la ciencia lo acabará reconociendo. La mayoría de los avistamientos de Bigfoot ocurren en el noroeste de los EE.UU. La palabra Sasquatch se deriva de Sasq’ets, una palabra del idioma nativo Halq’emeylem utilizado por algunas tribus nativas Salish en el suroeste de Columbia Británica.

Ya en 1884, el periódico British Colonist publicó un relato de una criatura “tipo gorila” capturada en el área. Pero el mito moderno de Bigfoot cobró nuevamente interés a finales de la década de 1950. Hasta el momento ha habido más de 10.000 relatos de testigos presenciales de la criatura en los Estados Unidos en los últimos 50 años. En estos avistamientos, se describe al Bigfoot como de 2,4 a 3 metros de altura y cubierto de pelo. Algunas personas afirman haber escuchado a la criatura, incluidos aullidos, gruñidos y gritos. Sin embargo, ahora tenemos una de las mejores evidencias de su existencia.

Bigfoot y su cría

Uno de los videos de Bigfoot más interesantes de los últimos tiempos está causando un gran revuelo en la comunidad criptozoológica porque es más mucho más claro que la película de Patterson-Gimlin de 1967.

“Mi primo estaba navegando en kayak en el río Cass aquí en Michigan, cuando tomó esta foto”, explica Eddie V. “No estoy seguro de qué es, pero se lo envié a algunas personas para que vean lo que dicen. Algunos dicen que Bigfoot lleva un bebé Bigfoot, otros dicen que Bigfoot lleva un ciervo”.

Eddie V. envió la foto, y luego el video a la organización criptozoológica Rocky Mountain Sasquatch, donde el investigador Kyle Shaw publicó tanto en su página web como en YouTube análisis detallados de las imágenes, junto con las ampliaciones y ediciones que realizó para ayudar a determinar lo que es. Ciertamente los tiempos han cambiado desde que se grabó el primer video de Patterson-Gimlin, pero Eddie V. obviamente no estaba usando una cámara con un teleobjetivo largo. No obstante, no hace fijarte mucho para poder ver que la misteriosa criatura tiene algo entre sus brazos: un ciervo, una cría Bigfoot o tal vez algo más.

“No estoy diciendo que sea un Bigfoot, pero mucho de lo que está sucediendo en esto me dice que es algo que se mueve a través del río, empuja una estela, y parece estar cargando a un bebé”, explica Shaw. “La cabeza del bebé está detrás de la madre o el padre. Debe estar acostado sobre el hombro izquierdo y un poco en la espalda, pero se puede ver el torso, la pierna y el pie del bebé. Simplemente increíble.”

El investigador criptozoológico no cree que la criatura lleve un ciervo. Si es una cría de Bigfoot, entonces es bastante grande. Shaw ofrece otras teorías, pero no llegó a ninguna conclusión. Sin embargo, esto cambió unos días después cuando recibió el video de 4.7 segundos.

“No estoy diciendo que esto sea un Bigfoot, y no estoy diciendo que no lo sea… no es el mejor video”, continúa diciendo Shaw. “Se el juez de lo que creas que es. No sé qué es.”

Una vez más, Shaw amplió el video, lo ralentizó, lo estabilizó, señaló detalles de lo que parece una nariz en la ‘cara’ y respondió a algunos internautas escépticos, que tal vez era una persona con un disfraz, a lo que explicó que era imposible ya que no se habría podido mover tan ligeramente por el río. Sin embargo, reconoció que no tiene pruebas suficientes para identificarlo.

Michigan es uno de los diez estados de EE.UU. donde ocurren más avistamientos de Bigfoots y el río Cass atraviesa áreas densamente boscosas que podrían ocultar perfectamente a toda una familia. Sin embargo, no se ha proporcionado información sobre la ubicación exacta de este avistamiento.

Pero lo que está claro es que al video de Patterson-Gimlin le ha salido un duro competidor. Recordemos que aunque han pasado décadas, continúa siendo una de las mejores evidencias de la existencia del Bigfoot hasta la fecha. En las imágenes de menos de un minuto de puede apreciar a la misteriosa criatura caminando por un bosque al norte de California, pero tan solo un fotograma se ha convertido prácticamente en el símbolo universal para los creyentes del Sasquatch. Aunque lo más sorprendente de todo es que después de medio siglo de avances en tecnología cinematográfica aún no se ha desacreditado el video oficialmente.

Por lo que podríamos decir que en el mejor de los casos, el nuevo video Eddie V. es la película de Patterson-Gimlin de 2021. En el peor de los casos, se trata de un nuevo engaño.

