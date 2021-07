El senador Manuel José Ossandón no pudo votar en las primarias de este domingo y presentó una cautela de garantías para que el Juzgado de Garantía de Puente Alto informara al Servicio Electoral (Servel) que no enfrenta una acusación de la Fiscalía.

Sin embargo, el juez de garantía, Cristián Villegas, rechazó el recurso presentado por el parlamentario, puesto que este sí registra la causa en la que es acusado de tráfico de influencias en beneficio de su hijo, Nicolás Ossandón Lira, debido a un negocio de extracción de áridos en el río Maipo entre octubre de 2017 y agosto de 2018, de acuerdo a lo informado por El Mercurio.

La resolución establece que “consta la acusación presentada por parte del ente persecutor, y considerando la obligación legal al tribunal de informar acusaciones por delitos con penas aflictivas a los órganos pertinentes (…), se rechaza oficiar directamente al Servel en los términos solicitados”.

No obstante, Samuel Donoso, abogado defensor del ex alcalde de Puente Alto, recordó que ningún parlamentario puede ser acusado sin ser previamente desaforado, situación que no ocurrió con Manuel José Ossandón, pues la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó aquella solicitud al considerar que los datos eran “insuficientes”.

De igual forma, el Juzgado de Garantía de Puente Alto agendó para el próximo 26 de julio una audiencia para debatir el tema presentado por la defensa.

