Cuando el fútbol habla de llegar a los famosos “siete partidos”, no se trata de otra cosa de la ratificación de meterse en semifinales, de quedar entre los cuatro mejores. No es difícil, es cuestión de hacer cuentas: tres partidos de fase de grupos, octavos, cuartos, semis y… Final -o partido por el tercer puesto, como consuelo-.

De entrada, esta Argentina que ahora se lleva el mundo puesto, había arrancado con el pie izquierdo. Una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita (1-2) le hizo suponer a algunos que, a lo mejor, eran tres juegos y a casa. Sin embargo, mientras haya en un grupo un Rodrigo De Paul, esas chances podrían desterrarse.

El propio volante ofensivo del Atlético de Madrid, este sábado en la previa al entrenamiento matutino, no dudó en hacer un posteo catártico y romántico a la vez, apuntado a Tini, su pareja, pero también a la confianza por sobre todas las cosas. “Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra…”, tiró el ex Racing.

