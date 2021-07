El sexo entre extraterrestres y humanos no es un tema común. Es probable que esto se deba a varias razones: una, es realmente extraño y, otra, no hay evidencia concreta de que los extraterrestres hayan visitado nuestro planeta, y mucho menos se hayan acercado a nuestra especie. Incluso Hollywood ha ignorado en gran medida el concepto, con solo unas pocas películas que exploran la idea, como en Distrito 9 de Neill Blomkamp, donde las prostitutas ofrecen sus servicios a los refugiados alienígenas de la película.

Si bien la noción de amor interplanetario puede parecer algo que está estrictamente ligado al ámbito de la ciencia ficción, hay precedentes en nuestro planeta. Meng Zhaoguo, un hombre de Wuchang, cerca de Harbin, en la provincia china de Heilongjiang, afirmó haberse comprometido sexualmente con un extraterrestre. Pero no solo fueron palabras, además del examen médico que recibió Zhaoguo en 2003, también fue sometido a una prueba de polígrafo que demostró que estaba diciendo la verdad. Uno de los aspectos más extraños de esta historia es el hecho de que Zhaoguo explicó que no tenía ningún interés en los ovnis ni de personas del espacio exterior hasta que tuvo su experiencia. Pero no estamos hablando de casos aislados, lo cierto es que innumerables personas aseguran tener exofilia, sexo con extraterrestres. Y ahora, una nueva encuesta ha revelado que hay cientos de británicos afirman haber tenido relaciones con extraterrestres.

Relaciones interplanetarias

Un gran número de personas ha informado sobre encuentros con seres de otros mundos, y casi 300 en el Reino Unido afirman haberse enamorado de un extraterrestre. Según una reciente encuesta, la mayoría de los encuetados ellos son de Norwich, en el condado inglés de Norfolk, que es considerado uno de los puntos calientes de la actividad OVNI.

Más de una cuarta parte de los participantes que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres son de la ciudad de Norfolk. Los ciudadanos de Bristol están en segundo lugar, lo que representa el 23% de los que están convencidos de haber tenido relaciones interplanetarias. Y los habitantes de Liverpool ocupan el tercer lugar, representando el 22% de los 300 encuestados. David Abrams, de la cadena de clubes Buzz Bingo, dijo que los resultados son difícilmente explicables.

“Nos sorprendió ver cuántas personas afirman haber tenido relaciones íntimas con extraterrestres, particularmente en las ciudades de Norwich y Bristol”, dijo Abrams al periódico inglés Daily Star. “Debe haber algo en esos lugares que haga que estas experiencias sean más comunes que en el resto del Reino Unido. Quizás realmente están ahí fuera y esta es su forma de comunicarse.”

Después de ver los resultados de la encuesta, Abrams imagina a los extraterrestres como una especie de criaturas que se comunican con los humanos a través sus cuerpos en vez de sus bocas o mentes. Si bien eso suena como si se tratara de un sueño erótico, la realidad puede ser bien otra. El mes pasado, una actriz británica reveló tener una relación sentimental con un extraterrestre que la “secuestró” después de haber sufrido malas experiencias con los humanos, e incluso dijo que habría que normalizar las relaciones entre especies.

La actriz londinense Abbie Bela explicó que el romance intergaláctico comenzó después de que un día dijo que quería que un extraterrestre la “secuestrara” porque estaba aburrida de la pandemia. Después de que Bela se quedara dormida, “un platillo volante” apareció fuera de su casa alrededor de las 00:15 de la mañana, después de lo cual un rayo verde brillante la transportó hasta el OVNI. Una vez a bordo, Bela dijo que se encontró con cinco extraterrestres, que tenían formas humanas muy altas y delgadas. La abducida creía que se quedaría atrapada en la nave espacial de forma permanente, pero después de unos segundos se dio cuenta de que todo se trataba de amor. Según sus propias palabras, hubo uno de estos seres que se conectó con ella y expresó sus sentimientos, e inmediatamente sintió que era como estar enamorado por cien veces.

Está claro que los extraterrestres están de moda. Pero ahora bien, ¿qué hay de cierto en todas estas experiencias? En un principio puedes pensar que se trata de simplemente fantasías de mentes hiperactivas, a no ser porque existe un denominador común en cada una de las experiencias: acompañados por los sonidos etéreos, humanoides pequeños de color gris, generalmente con cabezas grandes y grandes ojos negros, que son transportados a naves brillantemente iluminada. Allí investigan y realizan experimentos ( en ocasiones experimentos de reproducción híbrida) en los cuerpos de sus humanos cautivos, antes de devolverlos a donde estaban antes.

Tal como lo describió un secuestrado, si están sentados leyendo un libro cuando vienen, los devuelven leyendo un libro. Es importante destacar que en la mayoría de los casos los extraterrestres suelen intentar borrar el recuerdo de la experiencia de la víctima, pero como podemos comprobar hay algunos que recuerdan todo el proceso, e incluso llegan a enamorarse de sus captores o seres interplanetarios.

Algunos psiquiatras consideran si estas experiencias pudieran ser recuerdos de un trauma, tal vez abuso sexual o sueños. Pero este tipo de recuerdos replicarían una historia del abuso en particular, aunque sea de forma vaga y general, y las experiencias suelen ser muy individuales. Por lo que todo parece indicar que todas estas experiencias podrían ser reales.

¿Debería la NASA establecer un comité de investigación especial para investigar todas estas experiencias? ¿O existe una posibilidad de haya una colaboración entre los países de la Tierra y ciertas razas extraterrestres? Si fuera sí, entonces estaríamos indefensos ante la permisibilidad de los gobiernos.

/psg