La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha compartido recientemente una imagen que evidencia la “geología en movimiento” en la superficie de Marte.

La instantánea, publicada el pasado 14 de enero, fue captada el 3 de agosto de 2020 por el orbitador Trace Gas Orbiter (TGO) de la misión conjunta de la ESA y la agencia espacial rusa Roscosmos, ExoMars, lanzado en 2016 para buscar de pruebas de vida en el planeta rojo.

Start me up #2022! Zoom into my first image release of the new (Earth) year to spot rolling stones on #Mars! 😉

📷🔍👀https://t.co/hIKumIyma2 @ExoMars_CaSSIS @RollingStones #rollingstones #ExploreFarther pic.twitter.com/DeD1nlV8MC

— ExoMars orbiter (@ESA_TGO) January 14, 2022