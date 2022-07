El senador de Evopoli Felipe Kast se refirió al cierre del proceso constituyente y a la reforma tributaria anunciada por el Gobierno.

El lunes 4 de julio se realizará la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, en donde se presentará el texto final que los chilenos y chilenas aprobarán o rechazarán en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

El senador por la Araucanía se ha transformado en uno de los rostros de la campaña del rechazo, criticando activamente los artículos del borrador constitucional y el actuar de algunos convencionales.

En entrevista con Mesa Central, Kast dijo que “el rechazo tiene la virtud de ser transversal, conozco a varios líderes ciudadanos sociales y de centroizquierda que se han movido hacia el rechazo que -al igual que yo- aprobaron al principio, con la esperanza que este iba a construir la casa de todos, y lamentablemente terminó siendo una desilusión”.

“Yo no he visto a nadie que haya votado rechazo que se haya movido al apruebo”, agregó.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó la divulgación de “fake news” por parte de algunas autoridades, haciendo alusión a Kast, que se ha disculpado en algunas oportunidades por publicación de información poco preciso o calificada de falsa.

El senador Kast le respondió, sosteniendo que “Camila Vallejos dice que yo no entiendo la democracia, siendo que ella ha sido la única ministra que ha celebrado lo que ha hecho Fidel Castro (…) Que ella me venga a dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble”.

Retomando el tema del Plebiscito de Salida, el legislado dijo que “la ciudadanía está rechazando un proceso mal llevado”.

“Que los convencionales se hagan cargo de las estupideces que aprobaron”, añadió. Además dijo que “mientras más hable (Jorge) Baradit y más hable (Daniel) Stingo mejor nos va a ir a nosotros (rechazo)”.

