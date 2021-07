En Internet nada es gratis, y cuando parece que algo lo es lo estás pagando con tu información. Durante los últimos años, la preocupación de los usuarios por mantener sus datos lejos del alcance de terceros ha aumentado. Incluso algunas tecnológicas, como Apple, están poniendo más herramientas al alcance del internauta para que controle lo que se comparte. Sin duda, dentro de este grupo, una de las firmas que más peso está ganando es el buscador alternativo DuckDuckGo, que recientemente ha anunciado la llegada de un nuevo servicio gratuito de correo temporal o desechable, una solución que protege la privacidad al eliminar los rastreadores de los correos electrónicos recibidos.

Según explican desde el buscador, el 70% de los correos electrónicos contienen rastreadores que pueden detectar cuándo abrimos un mensaje, dónde estábamos cuando lo abrimos y qué dispositivo estábamos usando. Gracias a esta información, una empresa como Google puede perfilar al internauta y dirigirle hacia anuncios específicos. «¿Alguna vez abrió un correo electrónico y vio un anuncio relacionado al respecto poco después? Sí, culpe a los rastreadores de correo electrónico. Estos datos sobre usted también suelen enviarse directamente a terceros, muy probablemente sin su consentimiento», apuntan desde DuckDuckGo.

El nuevo servicio del buscador alternativo, que actualmente se encuentra en fase beta, elimina los rastreadores de correo electrónico y protege la privacidad de su dirección de correo personal sin pedirle que cambie los servicios o aplicaciones que utiliza. Lo que implica que es completamente compatible con cuentas de Gmail y Outlook.

Para emplearlo, el internauta tendrá que crearse una dirección (@duck.com) y allí se eliminarán los rastreadores ocultos de los correos electrónicos entrantes. Después la herramienta los reenvia a la bandeja de entrada habitual para una lectura más segura. «Esto significa que si usa un servicio de correo electrónico como Gmail o Yahoo, ¡no hay problema! Los correos electrónicos enviados a su dirección personal de Duck llegarán allí como de costumbre para que pueda leer su correo electrónico como de costumbre, en cualquier aplicación o en la web, sin preocupaciones», destacan desde el buscador.

La compañía, además, explica que esta solución permite mantener su correo personal para las comunicaciones habituales, y crear otro para suscripciones a ‘newsletter’, pruebas gratuitas o servicios donde no quiere usar su dirección habitual, que habitualmente llenan la bandeja de entrada de ‘spam’ y publicidad. Asimismo, sostiene que el servicio no almacena las comunicaciones del internauta. Que no se queda con nada. «Cuando recibimos un correo electrónico, inmediatamente eliminamos los rastreadores y luego se lo reenviamos, sin guardarlo nunca en nuestros sistemas. Ni siquiera guardamos los encabezados», explica DuckDuckGo.

Aunque el servicio se encuentra en fase beta, el buscador ya ha abierto una lista de espera para poder emplearlo. Para entrar hace falta descargar la ‘app’ de DuckDuckGo, ya sea en App Store o en Google Play Store, ir a Configuración> Funciones Beta> Protección de correo electrónico y hacer ‘clic’ sobre la opción ‘Unirse a la lista de espera privada’.

