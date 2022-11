He aquí algunos de los memes que hicieron explotar las redes sociales:

Mire, me pierdo un poco en las cifras, y su pregunta me violents

Último minuto: _"Gabriel boric designa a la ex convencional beatriz sánchez como embajadora en méxico,mientras tanto las reacciones en el país del tequila no se hicieron esperar"😬 pic.twitter.com/1w5idDuGmS

Sra Beatriz Sánchez que opina de que la hayan nombrado embajadora en México ?

– me violenta tu pregunta, yo no me pierdo, ésto no se trata de mi o de ti, no + AFPs pinches cabrones.

— Xime Correa (@XimedeChile) November 10, 2022