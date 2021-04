El mundo parece cada vez más dividido entre optimista y derrotistas o resignados. Los primeros consideran que estamos de salida, que la vacunación derrotará al virus y que lo que nos espera por delante no puede ser más auspicioso –la revista The Economist destaca por ejemplo el círculo virtuoso que pueden generar los avances científicos en la era post covid. Y los segundos, ponen todo lo anterior entre signos de interrogación, porque para ellos, nadie puede asegurar que las futuras variantes del virus no terminen desatando un nueva crisis que la inmunización actual no esté en condiciones de detener. Dilems de un mundo pandémico.

Pero el hecho es que hoy los segundos parecen estar superando a los primeros, porque el panorama está lejos de mejorar. En una entrevista, el miércoles pasado, por ejemplo, el jefe de urgencia de la Clínica Alemana, Rodrigo Rosas, alertó sobre el panorama crítico que enfrentan los centros de salud y asegura que lo que está sucediendo “parece efecto de nuevas cepas más contagiosas y agresivas”. Mientras que el doctor Gabriel Rada apuntó en otra entrevista esta semana, que es “es el minuto de hacer todo lo posible para evitar el colapso del sistema de salud”. Todo ello sumado al temor a las nuevas variantes que motivó el endurecimiento de las medidas de ingreso al país… y los grupos de whatsapp que no paran de contar historias dramáticas.

Pero más allá de esa discusión, algunos columnistas esta semana intentaron aportar en el debate sobre lo que viene tras la pandemia. ¿Qué modificaciones habrá que realizar? ¿Cambiará nuestra forma de vivir? ¿Se mantendrá el teletrabajo? Todas cuestionen que han estado dando vuelta desde el año pasado, y en la que es válido insistir. Marianela Castillo e Isabel Brain apuntaron, por ejemplo, a las transformaciones urbanas que exige el cuidado de la salud pública. “Las ciudades nos enferman de distintas maneras”, dicen. Por ello, insisten en la idea de “las ciudades de 15 minutos”, esas donde las personas no demoren más de ese tiempo en acceder a lo que necesitan.

Mientras que el arquitecto Ricardo Abuauad sumó otro tema a la discusión, el del explosivo crecimiento de los campamentos, conocido a fines de la semana pasada. Es cierto que corre por un carril separado de la pandemia, pero de cierta manera se cruza con el debate anterior. Porque minutos más minutos menos, detrás del desorden de nuestras ciudades y de la urgencia por subsanar el déficit de viviendas, se esconden fallas de planificación. Y como dice Abuauad, “los nuevos datos muestran que la falta de vivienda requerirá de una acción concertada y urgente”, por lo que “es momento de pensarla integralmente” y no reducirlo “a un asunto de números”.

