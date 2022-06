Esta semana, el periodista Emilio Pérez de Rozas afirmó en la revista Cuore que el zaguero central estaría saliendo con una joven de 25 años. Igualmente, las reconocidas presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez (del programa Las Mamarazzis) dieron a conocer nuevos detalles de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, quien se mudaría a Estados Unidos en los próximos días.

Las comunicadoras manifestaron en su más reciente programa que el defensor español y su supuesta amante se la pasarían juntos en un reconocido bar de la capital catalana. Además, indicaron que la joven, al parecer, trabaja en ese lugar.

“Esta chica tiene su cuenta de Instagram privada. Tiene unos pómulos muy marcados, la verdad me parece muy característica la forma de la cara porque tiene mucho pómulo. Tiene una cara muy marcada”, indicó inicialmente una de las presentadoras.

“No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, agregó la periodista, quien no reveló la identidad de la joven.

Luego de que las presentadoras dieran detalles del aspecto de la supuesta amante del cantante, una mujer con las mismas características negó en entrevista con el programa Socialité, del canal Telecinco, conocer a Piqué.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, le dijo la mujer de iniciales C.M. al programa, de acuerdo con el medio Marca.

“No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, agregó la joven, quien reiteró que la dejen “en paz” y aseguró que le han dicho que la verdadera joven que estaría relacionada con el futbolista se conocería “en breve”.

