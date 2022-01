El ecólogo Marcus Reichstein, del Instituto Max Planck para la Bioquímica (Alemania), publicó el 6 de enero una animación que muestra cómo el ecosistema terrestre produce y capta el carbono atmosférico.

En el video se puede ver como, a lo largo del año, algunas partes del globo terráqueo se elevan o se hunden, en función de si el CO2 se neutraliza o se produce. Estos dos procesos se indican también mediante la coloración, desde el azul hasta el naranja dependiendo de su intensidad.

“Lo que realmente me gusta es que vemos intuitivamente el ‘sumidero’ de carbono cuando la biosfera está absorbiéndolo de la atmósfera”, señala Reichstein.

Here’s ecosystem net #carbon flux average seasonal cycle on the sphere… what I really like, we see intuitively the carbon “sink” when the biosphere is sucking carbon out of the atmosphere. Thanks to @tylermorganwall @mdsumner D.Murdoch @edzerpebesma R.Hijmans #RStats pic.twitter.com/1jTl96glY6

— Markus Reichstein (@Reichstein_BGC) January 6, 2022