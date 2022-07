La senadora Ximena Rincón (DC) anunció que votará Rechazo en el plebiscito de salida, instancia obligatoria en donde las y los ciudadanos decidirán si aprueban o no la propuesta constitucional redactada por la Convención.

“La ciudadanía se va a expresar el 4 de septiembre sobre el texto que la Convención ha puesto encima de la mesa y creo que es bueno y sano decir a todos que hay que hacer un ejercicio de lectura y reflexión que nos permita tomar una buena decisión para Chile”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “yo he hecho ese ejercicio, he seguido el debate del pleno, de comisiones, el debate en distintos espacios de intercambio de opinión y creo, desde la convicción más profunda, que este texto no es bueno para nuestro país“.

Según Rincón, la propuesta de nueva Constitución “tiene cosas buenas, nadie puede negarlo, el tener un Estado social y democrático de derechos es algo que la DC ha impulsado por muchos años, pero no basta”.

Pero, en sus palabras, “el tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tiene financiamiento y además se les quita el recurso de protección y se les da una acción de tutela que puede demorar dos años en materializarse, si es que lo logra, es engañar a la ciudadanía“.

“En mi profunda convicción y análisis creo que Chile se merece una buena nueva Constitución”, aseveró. Finalmente, decretó: “Tal como en 1988 hombres y mujeres se expresaron de manera valiente y le dijeron no al país, creo que llegó la hora de estar en contra del texto que nos proponen, porque no le hace bien a nuestro país, no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad”.

