Por primera vez, en casi tres décadas, la inflación anualizada superó el 13% en Chile. Esto, en medio de factores locales -como la fuerte depreciación del peso-, a los que se suman las repercusiones de la guerra en Ucrania, los cortes en las cadenas logísticas y las secuelas de la pandemia, que han impulsado con fuerza los precios de las canastas básicas en todo el globo.

En nuestro país, el potente salto de 1,4% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio llevó al dato anualizado a ubicarse en 13,1%, su mayor nivel desde marzo de 1994 (13,7%).

En tanto, en lo que va de 2022, la inflación ha acumulado un importante incremento de 8,5%.

Con estas cifras sobre la mesa, se superó el escenario previsto por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), según el cual la variación del IPC seguiría aumentando en el paso de los meses, hasta valores algo por debajo de 13% durante el tercer trimestre. “A partir de allí, comenzará a descender, terminando 2022 en torno a 10%, lo que es significativamente superior a lo previsto en marzo”, sostuvo.

Frente a esta situación, una de las grandes interrogantes que se ha instalado en los mercados apunta a en qué momento el desborde inflacionario por el que atraviesa Chile llegará a su peak en 2022.

En ese sentido, Felipe Ramírez, economista jefe de Coopeuch, señala que “se evidencia una persistencia inflacionaria que se mantiene elevada, explicada en parte por la fuerte depreciación del peso de los últimos meses (especialmente dañina en un escenario con expectativas inflacionarias desancladas) y los importantes efectos de segunda vuelta que trae consigo un escenario de elevada inflación”.

“Hacia adelante, sin embargo, si bien los precios continuarán aumentando, lo harían a un ritmo menor que en la actualidad, en línea con una economía que se prepara para entrar en terreno recesivo. Esperamos que el crecimiento anual de la inflación alcance su peak en el próximo dato de agosto (13,6%), para luego entrar en un proceso de continuas caídas”, añadió, estimando alzas en torno a 12,6% a diciembre de 2022, y de 3,8% para diciembre de 2023.

A juicio de Francisco Román, analista senior de mercados de XTB Latam, “si consideramos que el barril de petróleo ya cayó de los US$100 el barril, y el tipo de cambio estas últimas dos semanas se encuentra en un promedio de 900 pesos, los bienes que más afectaron en que el IPC aumentara deberían comenzar a relajar la escalada en sus precios de importación, por lo que el peak en la inflación lo podríamos ver en el último trimestre de este año”.

En tanto, Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comentó, en entrevista con EmolTV, que, en general “el mercado está como que haya un peak más o menos a este nivel, lo están esperando más o menos al 13%. Va a ser un poquito más alto probablemente, pero el problema del timming es que está fuertemente afectado por el problema de la guerra”.

“Mientras los precios de los alimentos, de la energía continúen a los niveles actuales, el descenso inflacionario va a ser bastante lento, y por lo tanto es difícil prever. Yo creo que por lo menos hay que aguantar todavía unos tres meses más con alzas de inflación, y por lo tanto, va a ser un periodo complejo”, acotó.

Tras ello, en relación al alza inflacionaria anual, Larraín proyectó que esta “va a estar subiendo un poquitito menos la inflación, probablemente, porque vamos a empezar a agarrar las alzas de inflación del año pasado, pero lo más probable es que igual dure un tiempo más. Es bien difícil predecir esa parte”.

Patricio Valenzuela, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes e investigador Instituto Milenio, asegura que “en el actual contexto es probable que la inflación alcance nuevos máximos en agosto y septiembre. En agosto aún deberíamos observar alzas de precios de productos importados debido al traspaso del precio del dólar que, por algunas semanas de julio, se le escapó de los fundamentales al Banco Central, superando la barrera de los $1000”.

“Por su parte, en septiembre deberíamos ver nuevamente alzas importantes en el precio de los alimentos debido a la mayor demanda asociada a las Fiestas Patrias”, deslizó.

El director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristián Echeverría, sostuvo que “todos los factores sumados indican que la inflación hacia fines de año alcanzaría más o menos sus máximos, y desde ahí debiéramos ver una gradual, pero lenta, disminución de la tasa de inflación a través del tiempo durante el próximo año”.

¿Cuándo comenzaría a ceder?

Ahora bien, respecto a cuándo se prevé que la escalada de precios podría empezar a ceder, Román plantea que uno de los factores importantes a considerar es el dato de la inflación en Estados Unidos, que se dará a conocer este miércoles. “Este será el dato que marcará el rumbo de la inflación para prácticamente todo el mercado, ya que se debería presentar una notoria caída en la inflación norteamericana para creer que la Reserva Federal (Fed) deje de intervenir los tipos de interés”, dijo.

“Que la Reserva Federal decida aumentar o disminuir los tipos de interés es clave para nuestro país, ya que al aumentar o disminuir los tipos de interés, se ve fortalecido o debilitado el valor del dólar a nivel internacional, lo que afecta directamente al tipo de cambio local”, agregó.

Valenzuela expone que “dado al actual contexto inflacionario, durante todo el 2022 vamos a observar inflaciones anuales significativamente superiores al 10% proyectado por el Banco Central para fin de este año. Esto en un contexto donde las expectativas de inflación a 24 meses siguen muy por sobre la meta inflacionaria de un 3%”.

Desde su perspectiva, “es difícil pensar en una baja significativa de la inflación mientras no se produzca una caída importante en las expectativas de inflación”.

“No vamos a observar caídas importantes de la inflación mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania, no exista una mayor coordinación entre la política monetaria y fiscal, no mejore la credibilidad de las proyecciones del Banco Central que han venido sistemáticamente subestimando la inflación efectiva, y no se generé una política comunicacional de instituto emisor más activa que este dirigida no solo a analistas económicos y financieros, sino que también a los hogares”, concluyó el académico de la U. de Los Andes.

/psg