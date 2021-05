A) Primero datos:

1) Del padrón electoral de 14.900.089 electores voto sólo el 41,51 %, o sea, 6.284.594 personas. De estos, anularon su voto o lo dejaron en blanco 478.977, o sea el 3,21 %. Por tanto marcaron preferencia solo el 38,3 % del padrón electoral.

2) Los mayores derrotados fueron el Partido Humanista de Jiles, con 0,51 % de los votos y 0 convencional; el Pro de MEO, que sacó 0,58 % de los votos y logró 1 Convencional por ir en la Lista del Apruebo; y el PR con 1,18 % y 1 convencional.

3) A más de derrotados, en crisis: la DC, con 208.212 votos (3,65 %) saca de convencional solo a 2, Chahin y a un independiente en su lista, aunque el PPD, con sólo 147.310 votos (2,58 %) saca 3 convencionales.

4) El PC logra solo el 4,99 % de votos/ país y saca 7 convencionales.

5) El partido Comunes del FA de la aspirante Oliva a ser, en segunda vuelta, la Gobernadora de la RM, tiene el 1,6 % de votos/país y eligió sólo 1 convencional.

6) El diputado Boric, egresado universitario hace una década y aun sin titularse, logró las firmas para poder ser candidato presidencial a los 35 años; su Partido Convergencia Social (Socialista) obtuvo 3,3 % de la votacion, eligiendo 5 convencionales (mismo número que EVOPOLI).

7) Hay 91 convencionales fuera de los Partidos Políticos (incluidos los “indígenas”), esto es, el 59 % de la Convencion.

8) Ahora se rompió el récord de diputados de Izquierda con menos del 2 %, porque cuatro convencionales tienen menos del 1 % de votos de su distrito, ni para salir Concejal en una comuna pequeña: uno en el Distrito 7 con 0,78 % de votos de ese distrito (2.584 sufragios) ; otro en Distrito 12 con 0,73 % de votos de ese distrito (2.690 sufragios); uno en el Distrito 8 con 0,98 % de votos de ese distrito (4.448 sufragios); y el récord en el Distrito 17, uno con el 0,54 % de los votos del distrito (1.231 sufragios.

9) Peor a lo anterior, hay convencionales indígenas que entran a la Convención (con 17 cupos reservados), con menos de 1.000 votos.

10) La ínfima fuerza de la DC en la Convención (2 convencionales) y del PPD (3 convencionales), con 208 mil votos la DC y 147 mil el PPD, son equivalentes en convencionales a etnias con menos de 9 mil votos; y el PS queda sobre representado porque obtiene 15 de 25 convencionales de su coalicion (60 %) y obtuvo sólo el 33,5 % de los votos de esa coalición.

B) Comento:

1) El mal resultado de ChileVamos se transforma en desastre peor para la ex Nueva Mayoría, en especial para la DC, PPD y PR.

2) El PS, solo como producto del sistema electoral, saca 15 convencionales y la DC sólo 2, a pesar que el PS sacó sólo 1,19 % más de votacion/país que la DC: Chain, el presidente DC fue el único militante electo Convencional (el otro es independiente en lista, DC); el PPD y Heraldo Muñoz fracasan en votos y en convencionales; y la infanta socialista con un PS con 4,84 % de votos país, tiene 0 proyección.

3) Como candidaturas presidenciales murió Rincón, Muñoz y la infanta Paula Narvaez; y para congresistas se les pone negro el futuro, peor que a ChileVamos.

4) Quieran los PS-PPD o no, la única alternativa (y más probable) de esa coalición es la hoy Presidenta del Senado, Senadora DC, diagüita, Yasna Provoste, que le quita votos a Boric.

5) El FA va a salir a cazar independientes de Izquierda y chocará con el PC Jadue y la DC Provoste (a más de la mordaz e insolente lengua de la abuela crazy, que ayer cayó en crisis total por su fracaso, su extinción y su multa); los 3 irán a primera vuelta contra Lavin, que corre sólo pues ni Sichel ni Briones le ganaran la primaria, toda vez que es el más fuerte contra cualquiera de Oposición que pase a segunda vuelta (Provoste, Boric o Jadue, aunque el fenecido MEO se ofrecera)

6) Debería aparecer algún liderazgo en los convencionales sin partido que no se adhieran ex post a una coalición, pero ello es muy difícil porque provienen de listas distritales, al fragmentarse de modo fatal e intencionado el electorado que debió ser nacional (la tarea lo es), por el sistema anti democrático acordado por los partidos políticos.

7) Nadie sabe para quien trabaja: la abuela mató a su PH y trabajo para Boric; el DC Chahin trabajo para el PS igual que el PPD Heraldo Muñoz y el televito Panchito Vidal; y el cuco del PC mantiene su techo al 5 % real.

8) Como se haga el análisis, los políticos tradicionales (Cúpulas partidistas, Piñera y Congresistas) son responsables de idear un sistema electoral y un Acuerdo funesto que los destruyó a todos, aunque en menor % al FA.

9) Ahora viene un problema de gobernabilidad, porque Piñera es un fantasma igual a las directivas de todos los Partidos; y los “independientes” (mayoria progre) subidos por el chorro y exultantes por lo logrado, no se conocen ni tienen nada en común (salvo querer todo lo que suene como “derechos, digno e igualitario) ni reconocen un plan, que es idear y hacer una Constitución y como se unen bajo un liderazgo.

10) El escenario es pantanoso: todos pierden, se da un todos contra todos, con un país más fragmentado por las gobernaciones, con nuevos alcaldes que se pondrán la camiseta sin asco para hacer campaña presidencial y una Convención circense.///

En vez de pensar en su sector afín, los(as) ciudadanos(as) deberíamos mirar el bien de Chile como sociedad y no dinamitar lo avanzado, pues la patria está amenazada por un sismo estructural, de nuevo logrado por la casta de practicones políticos irresponsables de la época, como ocurrió en 1970, claro ahora con nuevas caras, nuevo vestuario y nueva escenografía./ Partamos por votar en segunda vuelta para los 14 a elegirse como Gobernador(a), empoderando a alguien que al menos haya completado su carrera universitaria y se haya titulado. El cargo es para mandar sobre millones, no para vociferar en las ene asambleas de su Federación. A no ser que, de nuevo, el 38,3 % de los convocados a votar se motive y el casi 62 % de los que no marcan preferencia se queden de expectadores como cuando Nerón tocaba citara, llorando por la Roma que veia arder por el incendio que provocó. Me gustaría saber cuatro cosas: que pensaran de esta Divina Comedia que divide a Chile, los terroristas de la Araucanía, los narcos, los gobiernos vecinos y los uniformados 🇨🇱 .//