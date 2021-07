Manuel Vidal, dueño del emblemático restaurante Las Lanzas de Ñuñoa, dio cuenta de la dura situación económica que atraviesa el local, reconociendo que están en quiebra.

Vidal fue entrevistado por el programa Estación Central , donde confidenció que “técnicamente, el negocio está en quiebra desde septiembre del año pasado y hoy las deudas empezaron a acogotar demasiado”.

El propietario de Las Lanzas apuntó que “no tenemos certeza de poder salir de esto y si no nos ponemos al día con las deudas, vamos a tener que abandonar el local”.

Respecto a los acercamientos con la municipalidad de Ñuñoa, Manuel Vidal cuestionó el accionar de la gestión de Andrés Zarhi, quien “jamás se acercó para ayudarnos”, visión diametralmente opuesta sobre la nueva alcaldesa Emilia Ríos, que “ha conversado con nosotros sobre ampliar el espacio en las veredas, pero más no puede hacer por sus atribuciones”.

Pero el dueño de Las Lanzas también tuvo duras críticas para el accionar del Gobierno para ir en apoyo de las pymes, asegurando que “el Gobierno en cadena nacional anunció que accederíamos hasta tres meses de (crédito por) ventas normales, pero fue la gran mentira del señor Presidente” ya que la banca les realizó un préstamo por un día de ventas.

“Y es ofensivo que el ministro de Economía esté celebrando el Día de las Pymes cuando detrás de las cámaras nos están jodiendo”, puntualizó.

Frente a este escenario, el empresario sostuvo que “no hay manera de que uno resista si no hay un aporte económico real y directo del Gobierno que no tiene voluntad de hacerlo”, dejando en claro que “Las Lanzas no es solo un negocio, es una tradición de generaciones y estamos tratando de rescatar el patrimonio cultural”

