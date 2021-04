Aplausos en el oficialismo y críticas en la oposición generó el anuncio realizado esta tarde por el Presidente Sebastián Piñera sobre la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual permitirá entregar recursos al 80% de las familias que forman parte del Registro Social de Hogares (RSH) sin requisitos.

Tras conocer los detalles de la medida, la candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, comentó a Emol que “valoro que el Presidente Piñera finalmente acogiera nuestra propuesta, que hicimos en marzo, para que el IFE llegara al 80% más vulnerable”.

“Pero la clase media, los trabajadores informales, los desempleados y los sin requisitos aún esperan. Sin renta básica universal de emergencia el tercer retiro de las AFP es necesario y urgente, así que no lo lleve al Tribunal Constitucional”, añadió.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), destacó que “lo que hemos planteado al Gobierno es exactamente lo que hoy el Presidente ha anunciado. Es decir, uno siempre se pregunta por qué el Gobierno una vez más llega tarde a situaciones que desde la oposición se lo habíamos planteado con claridad”. “Hoy, frente al fracaso de lo que ha significado la implementación del bono de clase media, este anuncio es insuficiente, es tardío frente a las enormes necesidades que hoy tienen las familias en nuestro país”, enfatizó.

Mientras, desde el Frente Amplio, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, sostuvo que “Piñera sigue equivocando el camino. Se requieren medidas que de verdad ayuden a la gente y no estos parches que anuncia con gran pompa. Renta Básica Universal, tercer retiro sin condiciones, sin trampas y sin letra chica”.

En tanto, la líder del bloque y hoy candidata a constituyente, Beatriz Sánchez, indicó que “siempre será positivo que la mayor cantidad de gente reciba toda la ayuda posible. Eso no está en debate. Pero sigue llegando tarde y con respuestas insuficientes, las familias necesitan certezas y en momentos difíciles”. “Apoye el impuesto a los súper ricos y el royalty minero para lograr financiar una renta básica realmente universal que los proteja a todos, sin letra chica. Y no insista con ir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, porque se necesita la más amplia ayuda hoy”, agregó, en relación al futuro del tercer retiro del 10%.

En la misma línea, la diputada de Convergencia Social e integrante de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, Gael Yeomans, dijo que “Piñera tiene un grave problema de compresión de lo que ocurre en el país. Propone un IFE que sigue dejando personas fuera y no responde si llevará el tercer retiro del 10% ahora al Tribunal Constitucional. No es un buen anuncio”.

En tanto, el candidato presidencial de Nuevo Trato y el PL, Pablo Vidal, manifestó que el anuncio del Jefe de Estado “va en el camino correcto, no logra todavía ser una renta básica universal, pero va eliminado ciertas barreras que llevamos 13 meses pidiéndole al Ejecutivo que lo hiciera y por fin lo entendió”. Sin embargo, indicó: “Lamentablemente el Gobierno llega tarde y espero que también entiendan que están llegando tarde si es que pretenden con esto impedir la aprobación del tercer retiro. El tercer retiro va porque muchas veces le advertimos al Gobierno esta situación y cada vez que pedimos universalidad para los beneficios chocamos con el mismo muro”.

Diferencias en Chile Vamos

Una visión distinta planteó el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien valoró que “le habíamos solicitado al Gobierno con mucha fuerza que eliminara la gran cantidad de requisitos necesarios para acceder a los recursos. Hoy se ha ampliado el beneficio al 80% del RSH, se han bajado los requisitos y eso me parece muy positivo”.

La misma postura señaló el presidente de ese partido, Andrés Molina, quien aseveró que “el Gobierno nos ha escuchado y el IFE va a llegar a 13 millones de personas sin preguntarles si estuvieron 15 días o un mes en cuarentena, sin preguntarle por sus ingresos y va a llegar a un 80% de las personas que tienen RSH. Es un gran avance”.

Mientras, el subjefe de la bancada de diputados de RN, Arturo Longton, subrayó que “el Presidente anunció una muy buena noticia, sobre todo en momentos de tanta angustia para muchas familias en que muchas veces los requisitos no son fáciles de acreditar y en ese sentido, obviamente esto viene a ser un alivio”.

Sin embargo, esos comentarios no fueron compartidos en toda la coalición, sobre todo entre los parlamentarios oficialistas que respaldan la aprobación del tercer retiro del 10% de los fondos de pensión. Uno de ellos es el diputado Eduardo Durán (RN), quien valoró la medida, pero pidió al Gobierno que no acuda al TC. “Valoramos que el Presidente haya ampliado la cobertura del IFE como también que su entrega sea automática y sin tanta burocracia. Pero insistimos en la universalidad total de las ayudas a las familias, porque este es un estado dinámico que cambia todos los días y espero que no vaya al TC para frenar el retiro del 10% de las AFP”, señaló.

En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, advirtió que la mejora al IFE “es solo un complemento del tercer retiro, porque el tercer retiro es de la clase media que ha recibido poco o nada. Lo que más valoro es el avance del Presidente de hablar de universalidad y sin condiciones sobre estos beneficios que se van a entregar”.

“Eso abre una puerta para que en el futuro podamos tener un bono universal mientras dure esta pandemia en los próximos meses, pero ello en ningún caso significa que se frena la votación de los senadores de Chile Vamos en cuanto al tercer retiro, porque lo vamos a aprobar y es independiente de lo que haya hecho el Gobierno”, aseguró.

Una visión similar planteó su par gremialista, José Duran. “Creo que tal como están hoy las condiciones en materia de salud, lamentablemente es un complemento. Si bien el tercer retiro no es una sana política, ojalá sea la oportunidad de generar condiciones para que exista una reforma de pensiones, pero creo que es inevitable”.

En tanto, el senador de RN, Francisco Chahuán, dijo que es “inexplicable que el Gobierno no conduzca el debate parlamentario y que el Presidente tenga que salir a dar explicaciones y ampliar el bono para que los recursos lleguen a las personas, cuando nosotros le hemos pedido el mayor esfuerzo posible para que los recursos lleguen a quienes lo necesitan”. “Los recursos no están llegando a los sectores más vulnerables, por lo tanto, mañana votaré en conciencia (el tercer retiro del 10%), teniendo en cuenta que las necesidades de los chilenos están primero (…) La Moneda tiene que dar explicaciones respecto de la conducción política”, concluyó.

