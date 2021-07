Esta tarde el ministro de Salud, Enrique Paris, en compañía de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recibió en el país un nuevo cargamento con dosis de vacunas para combatir la pandemia. Se trata de 298.350 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech que permitirán continuar con la campaña de vacunación contra el Covid-19. Además, indicó el titular de Salud, el viernes llegarán un millón de dosis Sinovac.

La llegada de estas nuevas dosis ocurre dentro del contexto de un quiebre de stock que ha tenido el laboratorio Pfizer a nivel mundial y que ha significado largas filas y el cierre temporal de algunos vacunatorios del país.

Producto de la baja en stock, la semana pasada el Ministerio de Salud publicó el calendario de vacunación correspondiente a esta semana, en donde se indicaba que del 26 de julio al 1 de agosto se administrarían vacunas solo a aquellos con primera dosis entre el 28 de junio y 4 de julio, a adolescentes entre 12 y 17 años Comorbilidad, y pertenecientes a centros del Sename, de Salud Mental y embarazadas a partir de la semana 16 de edad gestacional.

Según indicaron las autoridades de Salud, esperan que las dosis sean repartidas entre hoy y mañana a los municipios para así continuar con la vacunación a los menores de edad.

En cuanto al cierre temporal de los vacunatorios por parte de los municipios argumentando falta de stock de vacunas, Paris indicó que las personas “tienen el derecho a vacunarse con AstraZeneca”, y de esta vacuna sí hay stock en el país.

“Me llama profundamente la atención porque tenemos cientos de miles de vacunas de AstraZeneca, entonces ahí hay una descoordinación entre el equipo municipal de salud y el Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI). (Los municipios) pueden retirar todas las vacunas AstraZeneca que quieran, no está en déficit”, sostuvo.

De Sinovac y Pfizer sí hay problemas de stock, reiteró Paris, pero eso se resolverá en los próximos días con la llegada de un millón de nuevas dosis cuyas fechas fueron anunciadas la semana pasada.

“Cuando no se respeta el calendario y se utiliza una dosis de Pfizer para niños en mayores de 18 años, obviamente cuando el niño llega no va a contar con esa dosis”

Ante esta situación de falta de vacunas que denuncian los municipios, sostuvo el ministro, darán a conocer aquellos que utilizaron de forma inadecuada las dosis Pfizer.

“Vamos a dar a conocer entre hoy día y mañana todos aquellos municipios que utilizaron Pfizer en personas que no correspondía utilizar”, indicó. “Hay una cantidad impresionante de municipios que han utilizado Pfizer por sobre los 18 años de edad, cuando era clarísimo el instructivo de que solo debían vacunar entre 12 y 17 años”.

Sobre este punto, sostuvo, hay municipios que han utilizado ”más del 50% de las dosis” entregadas en mayores de 18 años. “Así que también ahí hay que hacer una corrección. No estoy acusando a ningún municipio, pero les pido a los alcaldes que se coordinen mejor con sus encargados de salud y que respeten el calendario”.

“Cuando no se respeta el calendario y se utiliza una dosis de Pfizer para niños en mayores de 18 años, obviamente cuando el niño llega no va a contar con esa dosis”, sentenció. “Nosotros entregamos la cantidad de dosis en relación a la población que nosotros sabemos que hay en cada municipio, y en relación a la edad que tenemos registrada gracias a la estadística nacional”.

En este sentido, recalcó el titular de Salud, puede que exista confusión con el término de “persona rezagada”, que significa una persona que le correspondía vacunarse en mayo o junio y que no hizo. “No es lo mismo retrasado que rezagado”, sostuvo. “Pero la persona que está rezagada, que no se quiso vacunar, o que no pudo, esa persona no se puede vacunar esta semana. Que tengan un poco de paciente, se vacunarán la próxima semana”.

/psg