En la celebración de Navidad, en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, sus animadores y panelistas contaron parte de su experiencia de infancia durante esta festividad.

Es en este escenario que Tonka Tomicic recordó su infancia y las sencillas navidades que vivía junto a su familia, mientras en pantalla mostraban una postal de comienzos de los 90 en la que aparecía junto a su hermana, abuela y una prima.

En la oportunidad, contó sobre un especial regalo que recibió para Navidad, que aunque no era lo que quería, la hizo feliz.

“Siempre la cuento. Yo quería una Barbie y mi mamá no podía comprarme una, era muy cara. Entonces, me compró una Barbie cabezona, porque todas mis compañeras de colegio tenían Barbie. Yo no tenía Barbie, quería una Barbie. Y el pelo de la Barbie real es sedoso, y doblaba las piernas y tenía linda ropa. Me compró una Barbie cabezona. Era rubia sí, pero con el pelo ¡tieso, tieso! Y la pierna no se doblaba completa, pero yo fui feliz con mi Barbie cabezona”, señaló la animadora.

“Debo haber tenido 18. Y teníamos un arbolito chiquitito, toda la vida el mismo arbolito”, comentó mientras mostraban la imagen de su Navidad.

Luego comentó que “tener un árbol plateado era que te iba muy bien en la casa, de verdad, es súper caro, muy Caro”.

“¿Se acuerdan cuando estaba de moda ponerle como una nieve? Eso era incomparable”, finalizó la animadora.

