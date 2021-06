La pasada, fue una semana vintage, una suerte de regreso al pasado. En Ginebra, vimos una cumbre que algunos compararon –o quisieron comparar- con aquella histórica de 1985 entre Ronald Reagan y Mijail Gorbachov. Otros, por estos lados, revivieron el fantasma del comunismo, como si aún estuviéramos en la Guerra Fría, y hubo a su vez pedidos de estatutos de garantía, pero esta vez del PC –no dejamos de ser tierra de experimentaciones y casos únicos, porque que un candidato comunista tenga opciones de llegar a la presidencia por vía democrática suena extraño en estos tiempos. Y por último, los resultados de la elección de gobernadores revivió los ánimos de la alicaída ex Concertación. Un segundo aire.

Pero también la carta de los 34 constituyentes de la lista del Pueblo, apelando a ese etéreo “poder constituyente originario”, trajo reminiscencias del pasado. Varios columnistas encendieron las alertas sobre los riesgos que esconde de cara a la elaboración de una nueva constitución, que debería representar a todos -esa es la idea. “Hay quienes (…) enceguecidos con el triunfo dejaron aflorar su arrogancia olvidando que generar una nueva Constitución debe ser una tarea común. Los constituyentes están llamados a recoger no sus propias ideas, sino que aquellas que reflejen el mayor consenso nacional posible”, escribió Gabriel Zaliasnik. Si el objetivo de la nueva Constitución es recuperar el espíritu “unitario y común” que fuimos perdiendo, dice, es claro que la carta no contribuye a lograrlo.

Es un problema de “embriaguez por el resultado electoral”, apunta Sergio Muñoz Riveros. Para él, detrás de esas demandas”, “hay una especie de fundamentalismo revolucionario, en el que se mezclan consignas que ellos creen novedosas, pero que son muy antiguas”. Ese “infantilismo revolucionario” del que hablaba Lenin. O el anarquismo del siglo XIX, que cita también Muñoz Riveros. Pero la ironía es que si bien apelan a la antipolítica y reniegan de los partidos “quieren participar en las elecciones presidencial y parlamentaria como una especie de ‘no-partido’”, uno que tiene “cabeza y cola de partido”, pero que dicen que no lo es. Un asunto semántico, al final.Es verdad, como decía Oscar Wilde que una idea que no sea peligrosa no merece ser llamada idea. Pero hay “ideas” e “ideas” dirán otros. Y aquí, lo que la carta de los 34 ha traído a relucir no son precisamente ideas ejemplares, al menos a la luz del debate que encendieron. Mientras para el mismo Muñoz Riveros traen a colación las estrategias de Benito Mussolini y Fidel Castro, cuando de ejercer el poder sin mediaciones se trata. Para otros como Oscar Guillermo Garretón, recuerda a Hitler y Stalin quienes también hablaban de representar al “pueblo”, “mientras reprimían brutalmente a quienes ellos determinaban que no eran ‘pueblo’”. Ese “poder originario original” al que apelan es “una entelequia que desquicia los conceptos”, apunta Joaquín Trujillo, con su erudición habitual.

